मेरठ में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, बाप-बेटी की दर्दनाक मौत

मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र एक मकान में देर रात भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में पिता और उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई। जबकी अन्य 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, इस घटना के बाद क्षेत्र से हड़कंप मच गया।

यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में बीती रात करीब दो बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां डोरली गांव स्थित एक मकान में भीषण आग लगने से पिता और उनकी मासूम बेटी की मौत हो गई। जबकी 10 लोग बुरी तरह जल गए। इस घटना के बाद क्षेत्र से हड़कंप मच गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार चार मई 2026 की रात करीब 2 बजे की है। कृष्णा नगर, डोरली क्षेत्र में स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही डायल 112, पल्लवपुरम पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक परिवार के कई सदस्य इसकी चपेट में आ चुके थे। मकान में मौजूद कुल 12 लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दम घुटने के कारण आठ साल की बेटी ​शिवानी उर्फ लाली और उसके पिता सागर(करीब 35 वर्ष) की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती अन्य 10 घायलों की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं।

​आग का कारण और वर्तमान स्थिति ​प्राथमिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कुशीनगर में डबल डेकर बस में लगी आग उधर, कुशीनगर में एनएच हाईवे सलेमगढ़ मौजा गांव के पास राजस्थान के जयपुर से बंगाल के कूच बिहार जा रही डबल डेकर एसी बस में अचानक आग लगने के बाद दोनों चालक बस को समय रहते कूद कर भाग गए। देखते देखते कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई।

घटना के बाद ग्रामीणों ने बहादुरपुर चौकी को सूचना दिया। पुलिस ने मौके पर पंहुच आग की भयावहता को देखते हुए सेवरही से फायर ब्रिगेड के गाड़ी को बुलाया। जहां दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बस खाली होने के नाते एक बड़ा हादसा टला। घटना शनिवार के आधी रात के 1:30 बजे की है।