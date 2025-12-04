Hindustan Hindi News
कांस्टेबल भर्ती में आए पिता-पुत्री गिरफ्तार, नौकरी पाने को किया था खेल; दोनों गए जेल

Thu, 4 Dec 2025 05:55 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर की आरपीएफ रिजर्व लाइन में चल रही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षा (पीएमटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) के दौरान फर्जी दस्तावेजों के साथ आई एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। बुधवार को दस्तावेजों की जांच के दौरान शक होने पर उसे पकड़ा गया, तो उसका पिता भी सामने आ गया, उसी ने सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए थे। एम्स पुलिस ने आरपीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर केस दर्ज कर पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

पकड़े गए आरोपी की पहचान हरियाणा के करनाल जिले के जय भगवान और उनकी पुत्री प्रिया के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर आरपीएफ नानू राम जाट ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट, शारीरिक मापन परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफकेशन के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों को बुधवार को आना था। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान प्रिया नाम की अभ्यर्थी के सभी प्रपत्र फर्जी प्रतीक हुए है।

उसे किनारे करके पूछताछ की जा रही थी कि तभी पिता जय भगवान आ गए और वह सारे डॉक्यूमेंट सही होने का दावा करने लगे। सख्ती करने पर उसने भी डॉक्यूमेंट फर्जी होने की बात स्वीकार कर ली। ऑनलाइन चेक करने पर भी दस्तावेजों की हकीकत सामने आ गई। पूछताछ में आरोपी ने रुपये देकर दस्तावेज बनवाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ही आरपीएफ की ओर से दोनों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस ने आरपीएफ की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल के बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
