कांस्टेबल भर्ती में आए पिता-पुत्री गिरफ्तार, नौकरी पाने को किया था खेल; दोनों गए जेल

संक्षेप: अभ्यर्थी को किनारे करके पूछताछ की जा रही थी, तभी पिता जय भगवान आ गए और वह सारे डॉक्यूमेंट सही होने का दावा करने लगे। सख्ती करने पर उसने भी डॉक्यूमेंट फर्जी होने की बात स्वीकार कर ली। ऑनलाइन चेक करने पर भी दस्तावेजों की हकीकत सामने आ गई। आरोपी ने रुपये देकर दस्तावेज बनवाने की बात स्वीकार कर ली।

यूपी के गोरखपुर की आरपीएफ रिजर्व लाइन में चल रही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षा (पीएमटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) के दौरान फर्जी दस्तावेजों के साथ आई एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। बुधवार को दस्तावेजों की जांच के दौरान शक होने पर उसे पकड़ा गया, तो उसका पिता भी सामने आ गया, उसी ने सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए थे। एम्स पुलिस ने आरपीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर केस दर्ज कर पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पकड़े गए आरोपी की पहचान हरियाणा के करनाल जिले के जय भगवान और उनकी पुत्री प्रिया के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर आरपीएफ नानू राम जाट ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट, शारीरिक मापन परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफकेशन के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों को बुधवार को आना था। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान प्रिया नाम की अभ्यर्थी के सभी प्रपत्र फर्जी प्रतीक हुए है।

उसे किनारे करके पूछताछ की जा रही थी कि तभी पिता जय भगवान आ गए और वह सारे डॉक्यूमेंट सही होने का दावा करने लगे। सख्ती करने पर उसने भी डॉक्यूमेंट फर्जी होने की बात स्वीकार कर ली। ऑनलाइन चेक करने पर भी दस्तावेजों की हकीकत सामने आ गई। पूछताछ में आरोपी ने रुपये देकर दस्तावेज बनवाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ही आरपीएफ की ओर से दोनों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है।