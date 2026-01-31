पिता और भाई ने मिलकर मुंह दुपट्टे से बांधा, झूठी शान में करंट लगाकर कर दी बेटी की हत्या

संक्षेप: बेटी के रिश्तेदारी में एक युवक से बातचीत करने से नाराज पिता और भाई ने मिलकर रोशनी का मुंह दुपट्टे से बांधकर करंट लगाकर उसे मार डाला। उसके बाद हत्या को घटना का रूप देने में लगे रहे। बेटी की शादी जिस युवक से तय थी उस ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच किया तो घटना सही पाई गई।

उत्तर प्रदेश के गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के बाबा पुरवा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटी के रिश्तेदारी में एक युवक से बातचीत करने से नाराज पिता और भाई ने मिलकर रोशनी का मुंह दुपट्टे से बांधकर करंट लगाकर हत्या कर दी। उसके बाद हत्या को घटना का रूप देने में लगे रहे। बेटी की शादी जिस युवक से लगी थी उस ने पुलिस को हत्या की सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच किया तो घटना सही पाई गई। देहात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना का अनावरण करते हुए आरोपी बाप और बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है।

कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंसा निवासी राहुल पाण्डेय और चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने शुक्रवार को पुलिस को सूचना दी कि उनकी लड़की की करंट लगने से मौत हो गयी है। उसके बाद डायल-112 के माध्यम से कॉलर परमेश्वर पाठक पुत्र कन्हैया लाल पाठक ने सूचना दी कि उसकी शादी ग्राम बाबापुरवा, ठोरहंसा निवासी चन्द्र प्रकाश पाण्डेय की सुपुत्री से तय हुई थी, जिसकी आज उसके परिजनों ने हत्या कर दी है।

सूचनाओं में विरोधाभास पाए जाने पर अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया परमेश्वर पाठक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है । मामले में गहनता के जाचोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता- पुत्र राहुल पाण्डेय और चन्द्र प्रकाश पाण्डेय को ग्राम पूरे ललक बालाजी मंदिर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा है।

बिजली के बोर्ड से केबल जोड़कर पैर में लगाया करंट पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया उनकी बहन दूर के रिस्तेदार से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थी। उससे विवाह करना चाहती थी, जिसका वह व उसका पिता विरोध करते थे। उन्होंने बहन को कई बार समझाया, परंतु वह नहीं मानी। शुक्रवार को प्रातः लगभग 05. बजे रोशनी घर से चुपचाप निकलकर भागने की फिराक में थी, जिसे देखकर वह व उसके पिता उसे अंदर वाले कमरे में ले गये । वहां तखत के पाये से मफलर द्वारा उसकी कलाई बांध दी गई तथा दुपट्टे से मुंह बांध दिया गया ताकि वह शोर न कर सके। इसके बाद कमरे के बाहर लगे बिजली के बोर्ड से केबल जोड़कर उसके पैर में करंट लगाया। जिससे उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई।