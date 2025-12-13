Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
पापा और बुआ ने मम्मा को मार डाला, उसे जहर दे दिया; मासूम ने रोते-रोते सुनाई दिल दहला देने वाली वारदात

पापा और बुआ ने मम्मा को मार डाला, उसे जहर दे दिया; मासूम ने रोते-रोते सुनाई दिल दहला देने वाली वारदात

पापा और बुआ ने मम्मा को मार डाला। मां को जहर दे दिय। चार साल के मासूम की तोतली जुबान से निकली ये बातें सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। दरअसल, झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। 

Dec 13, 2025 04:11 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, झांसी
पापा और बुआ ने मम्मा को मार डाला..उनको जहर दे दिया, मर गई मेरी मम्मा...तोतली भाषा में यह बातें चार साल के मासूम ने कहीं तो कलेजा कांप उठा। दरअसल, पति से झगड़ने के बाद एक महिला ने गुरुवार को जहर खाकर जान दे दी थी। शुक्रवार को मायके पक्ष के लोग पहुंचे और दहेज की खातिर मार डालने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामला पुलिस तो पहुंचा तो इसकी जांच-पड़ताल शुरू हुई।

प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली 26 वर्षीय मोनिका उर्फ रोली दुबे की शादी 26 फरवरी 2020 को झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरिया कुआं के रहने वाले शिवम द्विवेदी के साथ हुई थी। इनका चार साल का एक बेटा भी है। बीते दिनों रोली ने शिवम से घर के खर्च और बेटे की स्कूल फीस के लिए रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों में बुधवार को खूब झगड़ा हुआ था। आहत रोली ने गुरुवार को जहर खा लिया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई।

अंतिम संस्कार के समय प्रतापगढ़ से आए मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पति और ननद पर मारपीट कर जहर खिलाने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाभी कोमल पांडेय ने बताया कि उन्हें रोली ने ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने जानकारी दी थी। पति और ननद उसे पीटती भी थी।

4 साल के मासूम ने बताई घटना

रोली के चार साल के बेटे ने पिता और बुआ की करतूत बताई। उसने बताया कि पापा और बुआ ने मिलकर मम्मा को मारा है। उनको जहर भी दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पापा रोज-रोज मम्मा को पीटते थे। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी विद्यासागर सिंह ने बताया कि मायकेवालों और बेटे के आरोप की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है।

