पिता ने दामाद से मिल बेटे को बांधकर पीटा, फिर गला दबाकर मार डाला; शादी वाले घर में मातम
29 वर्षीय अनिल कुमार की बहन काजल की इसी महीने शादी है। पुलिस के अनुसार, खरीदारी में पैसों को लेकर अनिल कुमार का अपने पिता सफाईकर्मी गुड्डू लाल चौधरी और बड़े बहनोई राजू से विवाद हुआ। बात बढ़ने पर पिता और बहनोई ने अनिल को बांधकर पीटा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सोरांव के सेवइत गांव में शनिवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप उसके पिता और बहनोई पर है। बताया गया कि शादी की खरीदारी को लेकर हुए विवाद के बाद पिता ने दामाद के साथ मिलकर पहले बेटे को बांधकर पीटा, फिर गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सेवइत के रौजा मोहल्ला निवासी 29 वर्षीय अनिल कुमार की बहन काजल की इसी माह शादी है। पुलिस के अनुसार, बताया गया कि खरीदारी में पैसों को लेकर अनिल कुमार का अपने पिता सफाईकर्मी गुड्डू लाल चौधरी और बड़े बहनोई राजू से विवाद हुआ। आरोप है कि बात बढ़ने पर पिता और बहनोई ने अनिल को बांधकर पीटा। मारपीट के दौरान ही उसका गला दबा दिया। हालत बिगड़ने पर अनिल को सोरांव अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी सोरांव पुलिस को हुई तो वह अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गुड्डू लाल चौधरी के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। आरोपी राजू बिहार का रहने वाला है और गुड्डू लाल चौधरी की बड़ी बेटी अंजना का पति है। शादी के बाद से सेवइत में ही रह रहा है। सबसे छोटी बेटी काजल की शादी की तैयारी चल रही थी। गुड्डू लाल चौधरी के दो बेटों में अनिल कुमार बड़ा और अविवाहित था। ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के वक्त गुड्डू लाल चौधरी, राजू और मृतक अनिल तीनों शराब के नशे में थे।
आरोपियों को हिरासत में लिया
आरोपी पिता गुड्डू लाल चौधरी और बहनोई राजू को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।प्रभारी निरीक्षक सोरांव केशव वर्मा ने बताया कि पारिवारिक विवाद में अनिल कुमार की मौत हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें