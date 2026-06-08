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बेटों संग मिलकर पिता ने बेटियों की छीन लीं सांसे, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, चाल-चलन पर था शक

Dinesh Rathour पिपराघाट (कुशीनगर), हिन्दुस्तान संवाद
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कुशीनगर में बेटियों के चाल-चलन के शक में एक पिता हत्या बन गया। नाबालिग बेटों संग मिलकर पिता ने दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पहुंची तो दोनों लड़कियों की लाश बिस्तर से बरामद हुई।

बेटों संग मिलकर पिता ने बेटियों की छीन लीं सांसे, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, चाल-चलन पर था शक

Kushinagar Murder: हरदोई, बागपत में के बाद अब कुशीनगर में हॉरर किलिंग की घटना से हड़कंप मच गया। यहां बेटियों के चाल चलन के शक पर पिता ने नाबालिग बेटों संग मिलकर दो बेटियों की सांसें छीन ली। बेटियों को डंडे से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पिता मौके से फरार हो गया जबकि दोनों बेटे घर की चौखट पर बैठे रहे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर बिस्तर पर दोनों लड़कियों की लाश बरामद हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त लाठी व डंडा बरामद कर लिया है। दोनों लड़कियों के चाल-चलन पर पिता को शक था। इसे लेकर घर में कई बार विवाद हो चुका था।

सेवरही पुलिस को पिपरारघाट टोला देवनरायन के ग्रामीणों ने शाम करीब सात बजे सूचना दी कि गांव का रामप्रसाद बिंद अपने 14 व 15 साल के बेटों के साथ मिलकर 17 व 18 साल की अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर लाठी-डंडे से बुरी तरह पीट रहा है। थानेदार फोर्स लेकर कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे तो दोनों बेटे दरवाजे पर बैठे मिले। पुलिस ने दोनों से कहा कि बहनों को बुलाकर लाओ तो उन्होंने कहा कि दोनों सो रही हैं। पिता के साथ हम लोगों ने मिलकर दोनों को मारा है। पुलिस घर के अंदर गयी तो दोनों की बिस्तर पर लाश पड़ी थी। पास में ही डंडे व लाठी पड़ी थी। दोनों पर खून लगा था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए और दोनों नाबालिग बेटों को अभिरक्षा में लेकर सेवरही थाने भेज दिया। मौके से लाठी-डंडे को कब्जे में ले लिया।

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बेटियों के आने-जाने को लेकर घर में होता था विवाद

दोनों नाबालिग बेटों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि पिता दोनों बेटियों के चाल-चलन पर शक करता था। दोनों घर से निकल कर कहीं चली जाती थीं और तीन चार दिन बीतने के बाद लौट आती थी। इसे लेकर घर में विवाद होता था। इसी विवाद में छह महीने पहले मां की जान चली गयी थी। सोमवार की शाम को भी फिर वही विवाद हुआ तो तीनों ने मिलकर दोनों लड़कियों को मार डाला। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि पिता ने दो नाबालिग बेटों के साथ मिलकर दो बेटियों की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी है। मौके से लाठी व डंडा बरामद कर लिया गया है। दो बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया है। पिता फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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