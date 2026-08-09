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Fatehpur News: टावर पर चढ़ा मोबाइल चोर, पुलिस उतारने के प्रयास में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के असोथर में एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हैं। युवक पर मोबाइल चोरी का मामला है। उसकी तलाश पुलिस कर रही थी। स्थानीय समुदाय के प्रयासों से उसे नीचे लाने की कोशिश जारी है।

Fatehpur News: टावर पर चढ़ा मोबाइल चोर, पुलिस उतारने के प्रयास में जुटी

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। असोथर में रविवार सुबह एक युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। करीब सुबह आठ बजे से टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस और ग्रामीण मौके पर जुटे हैं। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस युवक को एक मोबाइल चोरी के मामले में पूछताछ के लिए तलाश कर रही थी।असोथर थाना क्षेत्र के कस्बे के किलापर निवासी लखन पासवान पुत्र कामता प्रसाद के टावर पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीण युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि लखन पर चोरी के कई केस दर्ज हैं और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। एक मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे समझाने का प्रयास किया। युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी थे।

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