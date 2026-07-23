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Fatehpur News: आने को हैं सीएम : चप्पे-चप्पे पर रहेगी खाकी की नजर तीन लेयर में होगी सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 अगस्त को फतेहपुर दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। तीन लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिसमें पुलिस, पीएसी, और एनएसजी के जवान शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था का समस्त ख्याल रखा जाएगा, और कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड का सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

Fatehpur News: आने को हैं सीएम : चप्पे-चप्पे पर रहेगी खाकी की नजर तीन लेयर में होगी सुरक्षा

Fatehpur News: फतेहपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 जुलाई के प्रस्तावित फतेहपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गुरुवार देर रात तक ड्यूटी चार्ट तैयार हो गया है। चप्पे-चप्पे पर खाकी की नजर रहेगी और सीएम की सुरक्षा के लिये तीन लेयर का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एसपी औंर एएसपी लगातार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं गुरुवार को लखनऊ से सीएम सुरक्षा टीम भी पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम के आगमन को देखते हुए पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आवागमन मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, पीएसी, यातायात पुलिस, एलआईयू और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कार्यक्रम स्थल को कई सुरक्षा घेरों में बांटा जाएगा। सबसे अंदरुनी घेरे में मुख्यमंत्री की क्लोज प्रोटेक्शन टीम तैनात रहेगी। जिसमें पुलिस की वीवीआईपी सुरक्षा शाखा के जवान होंगे जो एस्कार्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही इसमें एनएसजी के जवान होगें। जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। जो उच्च जोखिम की स्थित में क्लोज प्रोटेक्शन देते हैं। इसके साथ ही एटीएस के जवान भी रहेंगे। जबकि दूसरे घेरे में पुलिस और पीएसी के जवान मंच, वीआईपी गैलरी और प्रवेश द्वारों की सुरक्षा संभालेंगे। बाहरी घेरे में भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिला पुलिस के पास रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी。

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एलआईयू और आईबी रखेगी नजर

एलआईयू और आईबी की नजर भी पूरे कार्यक्रम में हैं। एलआईयू स्थानीय स्तर पर खूफिया जानकारी जुटाती है और सीएम के दौरे से पहले से लेकर कार्यक्रम के दौरान तक सुरक्षा इनपुट देती रहेगी। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय खूफिया एजेंसी आईबी के जवान भी मुस्तैद रहेगें। जो खतरे का आकलन करती रहेगी।

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हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पूरे रुट का सैनिटाइजेशन

मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पूरे रुट का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड प्रत्येक स्थान की गहन जांच करेंगे। सीसीटीवी कैमरों और अन्य निगरानी माध्यमों से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी।

कोट...

कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग स्थल, वीआईपी मूवमेंट, बैरिकेडिंग, ड्यूटी प्वाइंट, यातायात प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं का गहन निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अभिमन्यु मांगलिक, एसपी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर दौरा कब है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर दौरा 25 जुलाई को है।
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