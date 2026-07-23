Fatehpur News: शहर में सीएम : 200 बीघा मैदान-20 गेट.... सीएम योगी के लिए छावनी बना शहर

Fatehpur News: 125 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास व लोकार्पण125 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास व लोकार्पण125 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास व लोकार्पण125 परियोजनाओं का होग

Fatehpur News: फतेहपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मदारीपुर कलां के करीब 200 बीघे के विशाल मैदान को अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 20 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जहां से कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। शनिवार को सीएम योगी 1800 वर्ग मीटर के भव्य मंच से जिलेवासियों को संबोधित करेंगे और करीब 500 करोड़ रुपये की 125 से अधिक विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 676 वर्ग मीटर का हेलीपैड, 90 मीटर के खड़ंजे से पहुंचेंगे मंच

सुरक्षा व्यवस्था मंच के दाहिनी ओर 676 वर्गमीटर का हेलीपैड बनाया जा रहा है। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री 90 मीटर लंबे और 5.50 मीटर चौड़े खड़ंजे से होकर मंच तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए दो वीवीआईपी प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। एक द्वार से वे लोग प्रवेश करेंगे, जिनका नाम हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए निर्धारित होगा, जबकि दूसरे द्वार से वे लोग प्रवेश करेंगे, जिनका नाम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों की सूची में शामिल होगा।

जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए करीब 1,800 वर्गमीटर (60×30 मीटर) का मंच तैयार किया जा रहा है, जहां से वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 9,000 वर्गमीटर का वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही एक खुला स्थान भी रखा जाएगा, जहां से अन्य लोग मुख्यमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

विकास योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करीब 500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सूत्रों के अनुसार मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर-विजयीपुर मार्ग सहित 362 करोड़ रुपये की लागत से जिले में पूरी की गई 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं, भविष्य में 128 करोड़ रुपये की लागत से कराई जाने वाली 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

सुरक्षा के लिए तैयारियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन की सुविधा के लिए करीब 300 छोटे-बड़े वाहन हायर किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर 20 डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) युक्त प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

सड़क और एंबुलेंस की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए एनएचएआई की ओर से 200 मीटर और 100 मीटर लंबे दो अलग-अलग संपर्क मार्ग तैयार कराए जा रहे हैं। हाईवे की सर्विस रोड से नीचे उतरने के लिए चार अलग-अलग स्थानों पर करीब तीन से साढ़े तीन मीटर चौड़े एक्सेस मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एनएचएआई की दो एंबुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और क्रेन मौके पर तैनात हैं। पेड़ों की कटाई और स्थल समतलीकरण के लिए दो जेसीबी, दो ग्रास कटर, पांच अन्य मशीनें तथा दो डोजर ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं।

नंबर गेम

125 परियोजनाओं की सौगात: 87 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 का होगा शिलान्यास

15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था: विशाल पंडाल में एक साथ बैठ सकेंगे दर्शक

9 हजार वर्गमीटर का वाटरप्रूफ पंडाल: बारिश में भी प्रभावित नहीं होगा कार्यक्रम

1800 वर्गमीटर का भव्य मंच : यहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री

676 वर्गमीटर का हेलीपैड: यहां उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर