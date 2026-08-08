Fatehpur News: तीन करोड़ से सिंचाई विभाग में होगा बिल्डिंगो का जीर्णोद्धार

Fatehpur News: फतेहपुर। लंबे समय से जर्जर कार्यालय में काम करने वाले एलजीसी के कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीде जाग चुकी हैं। दरअसल भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां पर करीब तीन करोड़ से अधिक की लागत से कार्यालय सहित एक्सईएन बंगले का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा नहर कालोनी कैंपस में अलग-अलग संचालित होने वाले सब डिवीजन कार्यालयों को एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की योजना है। अब तक जर्जर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए एलजीसी कार्यालय के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे करीब 70 लाख रुपये की लागत से हरी झंडी मिलने के बाद अब कार्यालय के पुनरुद्धार के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया है। इसी प्रकार एक्सईएन एलजीसी का बंगला भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था जिसका जीणोद्धार कराए जाने के लिए करीब 80 लाख की लागत से मंजूरी मिल चुकी है। बताते हैं कि दोनो कामों के टेंडर लगाए जा चुके हैं, जिसके फाइनल होने के बाद तत्काल काम को शुरू कराया जाएगा जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके。