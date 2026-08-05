Fatehpur News: एचटी लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत
Fatehpur News: थरियांव के रसूलाबाद गांव में बुधवार को एक मजदूर की मौत हो गई। 50 वर्षीय हीरालाल खेतों में काम करते समय एचटी लाइन के टूटे तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार में पत्नी सुनीता देवी और अन्य सदस्य शोक में हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
Fatehpur News: थरियांव। थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव में बुधवार दोपहर एक एचटी लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। गांव निवासी 50 वर्षीय हीरालाल गांव में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। बुधवार दोपहर खेतों में मजदूरी करने गया था। दोपहर करीब तीन बजे बारिस होने से एचटी लाइन का तार टूट कर जमीन पर गिर गया। जिससे मजदूरी कर लौट रहे हीरालाल को करंट लग गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी सुनीता देवी, बेटा लवकुश, छंगू ,रोहित बेटी ममता देवी, गौरी देवी का रो रोकर बेहाल है।
थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा है।
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