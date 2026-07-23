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Fatehpur News: बंदर के हमले से महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: बिंदकी में मोहल्ला लंका रोड की रहने वाली 45 वर्षीय निशा देवी को गुरूवार को बंदरों के झुंड ने दौड़ा लिया। उन्हें बचाने के चक्कर में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया है।

Fatehpur News: बंदर के हमले से महिला घायल

Fatehpur News: बिंदकी। नगर के मोहल्ला लंका रोड निवासी वीरेन्द्र की 45 वर्षीय पत्नी निशा देवी गुरूवार को अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी बंदरों के झुंड ने महिला को दौड़ा लिया। जिनको भगाने में बंदरों ने हमला बोल दिया। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया।

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