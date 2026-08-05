Fatehpur News: पानी का प्रेशर कम,परेशान तीन हजार लोग
Fatehpur News: राधानगर में पिछले 10 दिनों से पानी की टंकी का वॉल्व खराब होने से स्थानीय निवासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कम प्रेशर के कारण कई घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। नगर पालिका के अधिकारियों ने वॉल्व की मरम्मत के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
Fatehpur News: राधानगर। करीब 10 दिन से पानी की टंकी का वॉल्व खराब होने के कारण राधानगर क्षेत्र के वाशिंदो को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दरअसल पानी का प्रेशर कम होने के कारण कुछ लोगो के घरों तक तो किसी प्रकार पानी पहुंच रहा है लेकिन अधिकतर लोगो को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। राधानगर डूडा कालोनी में लगी पानी की टंकी से राधानगर के साथ ही मधुपुरी, हरगनपुर, लोटहा, अंदौली आदि के लोगो के पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन करीब दस दिन से अधिक से पानी की टंकी से लोगो के घरों तक पहुंचने वाले पानी का प्रेशर कम होने के कारण उन्हे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
स्थानीय लोगो का कहना है कि पानी का प्रेशर कम आने के चलते इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे होने वाली परेशानियां कम नहीं हो पा रहीं, बताते हैं कि शुरुआती कनेक्शन धारकों को तो पानी किसी प्रकार मिल रहा है लेकिन पीछे के लोगो के यहां तक पानी का प्रेशर न होने के कारण नहीं पहुंच पा रहा जिससे लोगो को पीने के पानी का जुगाड़ यहां वहां से करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका जलकल विभाग के जेई विजय कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है वॉल्व को कानपुर ढ़लाई के लिए भेजा गया है जल्द ही वॉल्व आने की उम्मीद है जिसके बाद उसे लगवाकर लोगो को राहत दिलवाई जाएगी।
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