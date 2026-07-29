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Fatehpur News: हफ्ते भर से खराब मोटर,बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में आवास विकास और आबूनगर रोड के वाशिंदों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नलकूप की मोटर खराब होने के कारण जलापूर्ति एक सप्ताह से बाधित है। नगर पालिका ने अभी तक नई मोटर नहीं लगाई है और पानी के टैंकर भी उपलब्ध नहीं हैं।

Fatehpur News: हफ्ते भर से खराब मोटर,बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग

Fatehpur News: फतेहपुर। आवास विकास और आबूनगर रोड के वाशिंदों को उमस भरी गर्मी के बीच पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण सीओ कार्यालय के समीप स्थित नलकूप की मोटर का खराब होना है। मोटर खराब होने के कारण करीब एक सप्ताह से क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित है। वहीं, पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर उपलब्ध न होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। आवास विकास के सभासद दीपक मौर्य ने बताया कि 22 जुलाई को नगर पालिका के कर्मचारियों ने नलकूप की मोटर खराब होने की बात कहकर उसे निकाल लिया था। उस समय जल्द ही मोटर ठीक कराकर या नई मोटर लगाकर जलापूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन करीब एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद न तो पुरानी मोटर की मरम्मत कराई गई और न ही नई मोटर लगाई जा सकी। इससे मोहल्ले की जलापूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि मोहल्लेवासियों को उम्मीद थी कि नगर पालिका प्रशासन टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराएगा, लेकिन अब तक पर्याप्त टैंकर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। पहले बालूयुक्त पानी की समस्या थी और अब मोटर खराब होने के कारण पेयजल संकट और गहरा गया है। नतीजतन लोगों को पीने के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उधर, जलकल विभाग के जेई विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही नलकूप में मोटर लगवाकर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी。

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डीएम से की शिकायत

पेयजल संकट से परेशान मोहल्लेवासियों और सभासद ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में मांग की गई है कि तत्काल नई मोटर लगवाकर जलापूर्ति बहाल कराई जाए। जब तक मोटर नहीं लगती, तब तक नियमित रूप से टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक अतिरिक्त मोटर रिजर्व में रखने की भी मांग की गई है, ताकि मोटर खराब होने पर जलापूर्ति बाधित न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पेयजल संकट के कारण क्या है?
पेयजल संकट का कारण नलकूप की मोटर का खराब होना है।
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