Fatehpur News: बार बालाओं के डांस में रुपये उड़ाते युवक का वीडियो वायरल
Fatehpur News: वायरल वीडियो...बार बालाओं के डांस में रुपये उड़ाते युवक का वीडियो वायरलबार बालाओं के डांस में रुपये उड़ाते युवक का वीडियो वायरलबार बालाओं के डांस में
Fatehpur News: फतेहपुर। बार बालाओं के डांस में रुपये लुटाते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीस सेकेंड के इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंच पर कुछ बार बालाएं डांस कर रही हैं। इसी दौरान एक युवक मंच में रुपये उड़ा रहा है। वीडियो दो जून माह में एक इंस्टाग्राम एकांउंट से पोस्ट किया गया था। बुधवार को व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वीडियो को वायरल किया गया। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नोट उड़ा रहा युवक सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के बहलोल के सरांय गांव का है।
हालांकि वीडियो किस गांव का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी टीबी सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच की जा रही है। वीडियो कई माह पुराना प्रतीत हो रहा है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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