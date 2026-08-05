Fatehpur News: मछली पकड़ने के विवाद में प्रधान के घर घुसकर मारपीट, केस दर्ज
Fatehpur News: किशनपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के विवाद पर मारपीट हुई। मछली ठेकेदार ने ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यमुना नदी में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद ठेकेदार यह काम कर रहे हैं।
Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के विवाद मारपीट हो गई। मछली ठेकेदार अपने साथियों के साथ ग्राम प्रधान के घर पहुंचा और गाली-गलौज के बाद प्रधान व उनकी पत्नी से मारपीट कर दी। पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। प्रजनन काल के दौरान यमुना नदी में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ ठेकेदार मछुआरों के सहयोग से प्रतिबंधित मछलियों का शिकार कर रहे हैं। गाजीपुर यमुना घाट से प्रतिबंधित मछलियों से भरी एक पिकअप पुलिस ने पकड़ी थी। इसी घटना को लेकर ठेकेदार राममिलन निषाद नाराज था।
प्रधान गोवर्धन निषाद ने बताया कि मंगलवार देर शाम राममिलन निषाद अपने साथी लव उर्फ बड़का, मनोज और अन्य लोगों के साथ कार से घर पहुंचा। वहां मछली पकड़वाने की बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद प्रधान और उनकी पत्नी के साथ हाथापाई की। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े तो आरोपी कार से फरार हो गए, जबकि उनकी एक बाइक वहीं छूट गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।