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Fatehpur News: मछली पकड़ने के विवाद में प्रधान के घर घुसकर मारपीट, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: किशनपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के विवाद पर मारपीट हुई। मछली ठेकेदार ने ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यमुना नदी में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद ठेकेदार यह काम कर रहे हैं।

Fatehpur News: मछली पकड़ने के विवाद में प्रधान के घर घुसकर मारपीट, केस दर्ज

Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के विवाद मारपीट हो गई। मछली ठेकेदार अपने साथियों के साथ ग्राम प्रधान के घर पहुंचा और गाली-गलौज के बाद प्रधान व उनकी पत्नी से मारपीट कर दी। पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। प्रजनन काल के दौरान यमुना नदी में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ ठेकेदार मछुआरों के सहयोग से प्रतिबंधित मछलियों का शिकार कर रहे हैं। गाजीपुर यमुना घाट से प्रतिबंधित मछलियों से भरी एक पिकअप पुलिस ने पकड़ी थी। इसी घटना को लेकर ठेकेदार राममिलन निषाद नाराज था।

प्रधान गोवर्धन निषाद ने बताया कि मंगलवार देर शाम राममिलन निषाद अपने साथी लव उर्फ बड़का, मनोज और अन्य लोगों के साथ कार से घर पहुंचा। वहां मछली पकड़वाने की बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद प्रधान और उनकी पत्नी के साथ हाथापाई की। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े तो आरोपी कार से फरार हो गए, जबकि उनकी एक बाइक वहीं छूट गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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