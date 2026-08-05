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Fatehpur News: स्कूल में घुसकर शिक्षक व प्रधानाचार्य से मारपीट, छह पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: खखरेरू के दिग्विजय सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षक द्वारा अनुशासन की नसीहत देने पर छात्र के परिजनों ने शिक्षिका और प्रधानाचार्य पर हमला किया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया और शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ।

Fatehpur News: स्कूल में घुसकर शिक्षक व प्रधानाचार्य से मारपीट, छह पर मुकदमा

Fatehpur News: खखरेरू, संवाददाता। थाना क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इंटर कॉलेज आलमपुर गेरिया में छात्र को अनुशासन में रहने की नसीहत देना शिक्षकों को भारी पड़ गया। छात्र के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षिका और प्रधानाचार्य के साथ मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने मंगलवार को छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल की शिक्षिका निधि शुक्ला ने तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब नौ बजे छात्र सुमित विद्यालय परिसर में दौड़ रहा था। अनुशासन बनाए रखने के लिए उसे डांटने पर वह घर चला गया और कुछ देर बाद अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंच गया।

आरोप है कि दिनेश, रोहित, नान भैया, दीपक, चन्द्रपाल और सुमित ने विद्यालय में घुसकर शिक्षिका के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रधानाचार्य दिग्विजय सिंह के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपियों ने स्कूल बंद कराने और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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