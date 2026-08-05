Fatehpur News: नहीं पहुंच पाती आकस्मिक सेवाएं, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Fatehpur News: बहुआ। क्षेत्र के रासी का डेरा मजरे कोर्रा कनक को जाने वाला मुख्य मार्ग करीब एक दशक से बदहाल स्थित में पड़ा है। नतीजतन यहां के ग्रामीण हर साल बारिश में या तो कैद हो जाते हैं या फिर करीब पांच किमी का लंबा चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। इतना ही नहीं बारिश के दिनों में यहां तक आकस्मिक सेवाएं भी नहीं पहुंच पाती। जिससे आजिज ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन कर सड़क बनवाए जाने की मांग की है। दो दिन से हो रही बारिश में रासी का डेरा जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से गड्ढो, कीचड़ व दलदल में तब्दील हो चुका है।

जिससे ग्रामीणों को आवागमन करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर होना पड़ रहा है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मार्ग बनवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि होने वाली परेशानियों के चलते मार्ग निर्माण को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से मांग की जा चुकी है। इतना ही नहीं दर्जनों बार आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक मार्ग का निर्माण नहीं हो सका। जिससे आपात परिस्थितियों में गांव में एम्बुलेंस सेवा, पीआरवी, फायर ब्रिगेड आदि आकस्मिक सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती। वहीं मुख्य मार्ग से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो गड्ढों के कारण मजबूरन मुत्तौर होते हुए पांच किमी का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क बनवाए जाने की मांग की है इस मौके पर देवरती देवी, जगतपाल, केशव देवी, माया देवी, कमलेश देवी, चम्पा देवी आदि मौजूद रहे।