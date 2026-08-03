Fatehpur News: एडीएम को ज्ञापन दे गिनाई समस्याएं
Fatehpur News: फतेहपुर के माधव मेदनीपुर में एआईसीसी सदस्य शिवाकांत तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान के लिए एडीएम को ज्ञापन दिया। पीएम आवास योजना में धन उगाही की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया।
Fatehpur News: फतेहपुर। एआईसीसी सदस्य शिवाकांत तिवारी के नेतृत्व में तेलियानी ब्लाक की ग्राम पंचायत माधव मेदनीपुर के ग्रामीणों ने समस्याएं गिनाते हुए एडीएम को ज्ञापन देकर निजाता की मांग की। बताया कि पीएम आवास योजना के तहत अवैध धन उगाही की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, नहर में अवैध अवरोध हटाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, सरकारी तालाबों, मार्गों सहित चकरोडों से अतिक्रमण हटवाया जाए, सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान के अलावा उदित अवस्थी, श्रीवास आदि मौजूद रहे।
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