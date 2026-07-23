Fatehpur News: वेंडिंग जोन निर्माण का व्यापारियों ने किया विरोध
Fatehpur News: फतेहपुर में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन का व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया है। उनका कहना है कि इससे वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा और जाम की समस्या बढ़ सकती है। व्यापारी नगर पालिका से मांग कर रहे हैं कि निर्माण कार्य आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
Fatehpur News: फतेहपुर। नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन का एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। इस बार व्यापारियों ने जाम की आशंका जताते हुए निर्माण कार्य पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वेंडिंग जोन बनने के बाद वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा, जिससे जाम की समस्या बढ़ सकती है। व्यापारियों ने मांग की कि आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य कराया जाए। शहर को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से नगर पालिका ने पहले शादीपुर से नासिरपुर तक वेंडिंग जोन बनाने की योजना शुरू की थी। हालांकि, जाम और गंदगी की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यह कार्य अधूरा रह गया। इसके बाद अब हरिहरगंज ओवरब्रिज के नीचे वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के तहत ओवरब्रिज के नीचे दोनों ओर करीब आधा फीट खुदाई कर एक फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। इसके ऊपर चबूतरा बनाकर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को वहां स्थानांतरित करने की योजना है। गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया。
व्यापारियों की चिंता
व्यापारी ज्ञानेंद्र गुप्ता ने बताया कि हरिहरगंज में सड़क की पूर्वी और पश्चिमी दोनों पटरी पर व्यापारियों की दुकानें हैं और उनका कारोबार सुचारु रूप से चल रहा है। उनका कहना है कि ओवरब्रिज के नीचे निर्माण होने के बाद एक ओर केवल करीब 12 फीट चौड़ी जगह ही बचेगी। ऐसे में दुकानों के सामने वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बन जाएगी।
स्थानीय व्यापारियों की मांग
उन्होंने कहा कि इसी मार्ग से बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड के लिए आवागमन करते हैं। यदि सड़क की चौड़ाई कम हुई तो राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों ने नगर पालिका से मांग की कि निर्माण कार्य कराया जाए, लेकिन चबूतरा बनाने के बजाय उस स्थान को सड़क के स्तर के बराबर समतल रखा जाए। इस मौके पर अजय गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, अतुल गुप्ता, शिमू, अवनीश गुप्ता, विजय कुमार, संजय गुप्ता, सुरेश चंद्र, वासु गुप्ता और सिराज सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।