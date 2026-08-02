Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: जिला कमेटी का किया गया विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: जिला कमेटी का किया गया विस्तार जिला कमेटी का किया गया विस्तारजिला कमेटी का किया गया विस्तारजिला कमेटी का किया गया विस्तारजिला कमेटी का किया गया विस्तार

जिला कमेटी का किया गया विस्तार
जिला कमेटी का किया गया विस्तार

Fatehpur News: फतेहपुर। उत्तम उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। साथ ही संगठन मजबूती पर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष मनोज साहू ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होने जिला कमेटी का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर रज्जन साहू, मंत्री समीर मिश्रा, संगठन मंत्री अभय गुप्ता, दीपक जायसवाल तथा सक्रिय सदस्य पद पर प्रदीप साहू, हसन को मनोनीत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, जय किशन, अनिल महाजन, संदीप श्रीवास्तव, सलामत अली, श्रवण कुमार दीक्षित, प्रेमदत्त उमराव आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।