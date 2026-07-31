Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: विद्यालयों में अब स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे मसाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में मिड-डे मील योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में अब मसालों की खरीद स्वयं सहायता समूहों से की जाएगी। बीएसए प्रिंसी मौर्या ने निर्देश जारी किए हैं कि समूहों की महिलाएं अच्छी गुणवत्ता के मसाले तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

Fatehpur News: विद्यालयों में अब स्वयं सहायता समूहों से खरीदे जाएंगे मसाले

Fatehpur News: फतेहपुर। मिड-डे मील योजना के तहत जिले के परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अब जरूरत के अनुसार मसालों की खरीद स्वयं सहायता समूहों से की जाएगी। मामले में बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए हैं। बीएसए प्रिंसी मौर्या ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अच्छी गुणवत्ता के मसालों का उत्पादन और पैकिंग कर रही हैं। ऐसे में विद्यालय अपनी जरूरत के अनुसार इन्हीं समूहों से मसाले खरीदें। यह भी कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों से मसालों और अन्य जरूरी सामान की खरीद को बढ़ावा दें।

इससे समूहों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों को स्थानीय स्तर पर बेहतर गुणवत्ता के मसाले मिलेंगे, वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर भी मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News Mid Day Meal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।