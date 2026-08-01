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Fatehpur News: जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर 115 बच्चे, हर दिन हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: छिवलहा के आदर्श शोध विद्यालय की जर्जर इमारत में 115 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय का भवन वर्ष 1980 में निर्मित है और अत्यंत खस्ता हालत में है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। शिक्षकों ने सरकार से भवन के पुनर्निर्माण की मांग की है।

Fatehpur News: जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर 115 बच्चे, हर दिन हादसे का खतरा

Fatehpur News: छिवलहा। कस्बा स्थित आदर्श शोध विद्यालय की जर्जर इमारत में 115 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हर दिन खतरे के साये में हो रही है। वर्ष 1980 में निर्मित विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बारिश के दौरान छत से लगातार पानी टपकता है, जबकि दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे और पंखे भी बदहाल स्थिति में हैं। इसके बावजूद कक्षा छह से आठ तक के छात्र-छात्राएं इसी भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय परिसर में लगा सरकारी हैंडपंप भी दूषित पानी दे रहा है। ऐसे में बच्चों को पीने के पानी के लिए दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। वहीं विद्यालय का शौचालय भी जर्जर होने के कारण उपयोग लायक नहीं बचा है, जिससे छात्र-छात्राओं को बाहर जाने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। विद्यालय में दो सहायक अध्यापक, एक प्रभारी प्रधानाध्यापक और एक चपरासी तैनात हैं। बावजूद इसके मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन की हालत देखते हुए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है.

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विद्यालय भवन की स्थिति

कोट..........

विद्यालय भवन वर्ष 1980 में बना था और अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन के पुनर्निर्माण के लिए विभाग और शासन को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द नया भवन बनना जरूरी है।

प्रधानाध्यापक की अपील

-सत्यनारायण द्विवेदी, प्रधानाध्यापक

सामान्य प्रश्न

छिवलहा के विद्यालय का भवन कब बना था?
विद्यालय भवन वर्ष 1980 में बना था।
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