Fatehpur News: महिला सहित दो ने खाया जहर, भर्ती
Fatehpur News: बिंदकी के रामपुर गांव में पिंटू की पत्नी सोनम ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। इसी तरह, जहानपुर निवासी नौशाद ने भी जहरीला पदार्थ खाया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
Fatehpur News: बिंदकी। कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी पिंटू की 28 वर्षीय पत्नी सोनम ने अज्ञात कारणों से घर में रखा जहर खा लिया। महिला की हालत बिगड़ते ही परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया। ऐसे ही क्षेत्र के जहानपुर निवासी नौशाद ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसे परिजनों ने उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।
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