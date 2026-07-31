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Fatehpur News: खजाने की तलाश में 200 साल पुरानी मजार खोदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: विजयीपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में स्थित सिटकिहापर गांव में 200 वर्ष पुरानी खोजकरन बाबा की मजार के नीचे लोगों ने खजाने की तलाश में गहरी सुरंग खोदी। यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय की आस्था है। मौलवी ने बताया कि इससे पहले भी खजाने की अफवाह के कारण खुदाई की घटनाएं हुई हैं।

Fatehpur News: खजाने की तलाश में 200 साल पुरानी मजार खोदी

Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना के सिलमी मजरे सिटकिहापर गांव स्थित करीब दौ सौ वर्ष पुरानी खोजकरन बाबा की मजार के नीचे लोगों ने खजाने की तलाश में करीब पांच फीट गहरी सुरंग खोद डाली। ग्रामीणों के अनुसार जंगल में स्थित खोजकरन बाबा की मजार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की गहरी आस्था है। यहां प्रत्येक गुरुवार को मेला लगता है और दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। मौलवी शफीक अहमद ने बताया कि रात के समय अज्ञात लोगों ने मजार के नीचे सुरंग खोद दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार खजाने की अफवाह के चलते यहां खुदाई की घटनाएं हो चुकी हैं।

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सूचना पर थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह और विजयीपुर चौकी प्रभारी अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात लोगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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