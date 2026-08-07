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Fatehpur News: उफनाए नाले में तैरता मिला युवक का शव, कबाड़ी मार्केट पीरनपुर इलाके की घटना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के कबाड़ी मार्केट में एक युवक इसरार का शव उफनाते नाले में मिला। मृतक की पहचान 34 वर्षीय इसरार के रूप में हुई, जो मिर्गी के दौरे और नशे की आदत के कारण घर से अक्सर गायब रहता था। आशंका है कि मिर्गी का दौरा आने से वह नाले में गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Fatehpur News: उफनाए नाले में तैरता मिला युवक का शव, कबाड़ी मार्केट पीरनपुर इलाके की घटना

Fatehpur News: फतेहपुर। कबाड़ी मार्केट पीरनपुर इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब उफनाए नाले में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। बारिश के कारण नाले में पानी का स्तर बढ़ा तो शव ऊपर आ गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन कुछ ही देर में मोहल्ले के लोगों ने उसकी पहचान 34 वर्षीय इसरार के रूप में कर ली और परिजनों को खबर दी। मूल रूप से बहराइच जिले का रहने वाला इसरार पिछले कुछ सालों से पीरनपुर में अपने साढ़ू शफीक के घर के पास पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर रहता था और कबाड़ का काम करता था।कोतवाल

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हेमंत मिश्रा के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि इसरार को मिर्गी के दौरे आते थे और नशे की आदत के कारण वह अक्सर घर से गायब रहता था। आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार सुबह मिर्गी का दौरा आने की वजह से वह गश खाकर नाले में गिर गया और पानी भरा होने के कारण बाहर नहीं निकल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने किसी तरह का शक या आरोप जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो सकेगी।

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