Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: कल्याणपुर थाना के बड़ौरी गांव में 16 वर्षीय छात्र अंशू सविता की करंट लगने से मृत्यु हो गई। सुबह समरसेबल पंप के पास पानी भरते समय यह हादसा हुआ। परिवार सदस्य उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना परिवार के लिए गहरा सदमा है।

Fatehpur News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत

Fatehpur News: चौडगरा। कल्यानपुर थाना के बड़ौरी गांव में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। बड़ौरी गांव निवासी अंशू सविता हाईस्कूल का छात्र था। परिजनों ने बताया कि सुबह समरसेबल पंप के पास पानी भर रहा था। तभी करंट की चपेट में आ गया। जब तक परिजन जान पाते उसकी मौत हो गई थी। परिजन फिर भी जीवित होने की आशा में मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंशू चार भाइयों शेखर, शौरभ, रितिक में सबसे छोटा था। मां श्यामा देवी रो रोकर बेहाल रहीं।

अंशू के पिता सुशील की पहले ही मौत हो चुकी है। पति के बाद अब बेटे की मौत ने श्यामा देवी को झकझोर दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Student Kalyanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।