Fatehpur News: करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत
Fatehpur News: कल्याणपुर थाना के बड़ौरी गांव में 16 वर्षीय छात्र अंशू सविता की करंट लगने से मृत्यु हो गई। सुबह समरसेबल पंप के पास पानी भरते समय यह हादसा हुआ। परिवार सदस्य उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना परिवार के लिए गहरा सदमा है।
Fatehpur News: चौडगरा। कल्यानपुर थाना के बड़ौरी गांव में गुरुवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया है। बड़ौरी गांव निवासी अंशू सविता हाईस्कूल का छात्र था। परिजनों ने बताया कि सुबह समरसेबल पंप के पास पानी भर रहा था। तभी करंट की चपेट में आ गया। जब तक परिजन जान पाते उसकी मौत हो गई थी। परिजन फिर भी जीवित होने की आशा में मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंशू चार भाइयों शेखर, शौरभ, रितिक में सबसे छोटा था। मां श्यामा देवी रो रोकर बेहाल रहीं।
अंशू के पिता सुशील की पहले ही मौत हो चुकी है। पति के बाद अब बेटे की मौत ने श्यामा देवी को झकझोर दिया है।
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