Fatehpur News: कांवड़ यात्रा पर भारी वाहनों का रहेगा डायवर्जन

Fatehpur News: फतेहपुर। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार से पहले डायवर्जन लागू किया जाएगा। सीओ ट्रैफिक ब्रजमोहन राय ने बताया कि प्रयागराज-वाराणसी मार्ग कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित किए जाने के कारण इस मार्ग पर विशेष दिनों में भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके चलते फतेहपुर होकर वाराणसी जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे। यह व्यवस्था एक अगस्त को रात 11:55 बजे से चार अगस्त रात 10 बजे तक। आठ अगस्त रात 11:55 बजे से 14 अगस्त रात 10 बजे तक, 15 अगस्त रात 11:55 बजे से 19 अगस्त रात 10 बजे तक तथा 22 अगस्त रात 11:55 बजे से 29 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।