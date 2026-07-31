Fatehpur News: कांवड़ यात्रा पर भारी वाहनों का रहेगा डायवर्जन
Fatehpur News: फतेहपुर में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। भारी वाहनों के लिए प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वैकल्पिक मार्गों से भारी वाहन चलेंगे, जिनमें कई श्रेणियों के रास्ते शामिल हैं। यह व्यवस्था अगस्त माह में कई चरणों में लागू होगी।
Fatehpur News: फतेहपुर। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार से पहले डायवर्जन लागू किया जाएगा। सीओ ट्रैफिक ब्रजमोहन राय ने बताया कि प्रयागराज-वाराणसी मार्ग कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित किए जाने के कारण इस मार्ग पर विशेष दिनों में भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसके चलते फतेहपुर होकर वाराणसी जाने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे। यह व्यवस्था एक अगस्त को रात 11:55 बजे से चार अगस्त रात 10 बजे तक। आठ अगस्त रात 11:55 बजे से 14 अगस्त रात 10 बजे तक, 15 अगस्त रात 11:55 बजे से 19 अगस्त रात 10 बजे तक तथा 22 अगस्त रात 11:55 बजे से 29 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
कानपुर-फतेहपुर की ओर से वाराणसी जाने वाले भारी वाहन लालगंज, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर, जौनपुर और मड़ियाहूं होकर वाराणसी जाएंगे। वहीं रीवा, चित्रकूट और बांदा की ओर से प्रयागराज होते हुए कानपुर-लखनऊ जाने वाले वाहनों को चित्रकूट, बांदा, चौडगरा या तिंदवारी-बहुआ-कटका-कोराई मोड़ होते हुए फतेहपुर और लालगंज के रास्ते भेजा जाएगा।
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