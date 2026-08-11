Fatehpur News: देशभक्ति में डूबा दोआबा, जिले भर में निकली तिरंगा यात्रा

Fatehpur News: फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और यात्राएं आयोजित कीं। विभिन्न स्थानों पर लोग एकजुट होकर तिरंगे का सम्मान करते रहे। इस मौके पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

देशभक्ति में डूबा दोआबा, जिले भर में निकली तिरंगा यात्रा

Fatehpur News: फतेहपुर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को शहर से लेकर ग्रामीणांचलों तक में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने तिरंगे के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत होकर यात्रा में शामिल हुए और भारत माता के जयकारों से क्षेत्र को गुंजायमान किया। खखरेरू नगर में भाजपाइयों द्वारा बाइक से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा आंबेडकर नगर स्थित पनिहा बाबा से शुरू होकर नगर के कटरा तिराहे तक पहुंची। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज ministre कृष्णा पासवान ने किया। उसके पहले चेयरमैन व भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर मंत्री का भव्य स्वागत किया।

इसके बाद डीजे की धुन पर हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। तिरंगा यात्रा रक्षपालपुर होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। पूरे मार्ग में देशभक्ति का माहौल रहा। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारियों का संदेश भी दिया। चेयरमैन ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता गौरव और सम्मान से जुड़ा है। इस मौके पर मंडल प्रभारी अपर्णा सिंह गौतम, रामप्रताप सिंह गौतम, मंडल अध्यक्ष गया पाल, गुड्डू केशरवानी, संदीप गुप्ता समेत अन्य तमाम सभासद और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे。

यहां भी निकाली गई तिरंगा यात्रा अमौली में यात्रा संयोजक एवं भाजपा मंडल महामंत्री रजत प्रताप सिंह की अगुवाई में निकली यात्रा में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, विधायक राजेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अवस्थी, सत्य प्रकाश शुक्ला, रामभक्त वर्मा, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे ही जहानाबाद से तिरंगा यात्रा का आगाज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पंकज त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर किया। विधायक राजेन्द्र सिंह पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन ओमर, अजय पटेल, जयंती देवी वर्मा, रोहित उत्तम, महेश चौरसिया आदि शामिल रहे। ऐसे ही धाता नगर में राज ministre कृष्णा पासवान और धाता मंडल अध्यक्ष राम नारायण शुक्ला के नेतृत्व में देशभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगा के साथ बाइक के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। नितिन पटेल, हिमांशु त्रिपाठी, प्रबंधक विवेक सिंह, राकेश भान सिंह, पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, रजनीश त्रिपाठी, देवेश त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे।