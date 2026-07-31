Fatehpur News: गांजा बेचने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी
Fatehpur News: फतेहपुर के मलवां थाना क्षेत्र के दावतपुर गांव में सीमा देवी ने एक व्यक्ति पर गांजा बेचने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उनके पास घटना का वीडियो भी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Fatehpur News: फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र के दावतपुर गांव निवासी सीमा देवी पत्नी ओमप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि गांव का एक व्यक्ति लंबे समय से गांजा बेचता है। आसपास के गांवों से भी लोग गांजा खरीदने आते हैं। विरोध से नाराज होकर बुधवार रात करीब आठ बजे वह अपने भाई के साथ उनके घर पहुंचा और अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया कि उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर किसी तरह जान बचाई और डायल 112 पर सूचना दी। उनके पास घटना का वीडियो भी है। थाना प्रभारी रमाशंकर सरोज ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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