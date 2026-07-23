Fatehpur News: बेकरी और परचून की दुकान के ताले टूटे
Fatehpur News: खागा के पुरइन गांव में चोरों ने दो दुकानों में चोरी की। 21 जुलाई की रात को हंसराज यादव की बेकरी का शटर तोड़कर नगदी चोरी हो गई। राजेंद्र शास्त्री की परचून दुकान के ताले भी तोड़े गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
Fatehpur News: खागा। पुरइन गांव में चोरों ने दो दुकानों के शटर के ताले तोड़कर नकदी पार कर दी।पीड़ित हंसराज यादव ने बताया कि बीते 21 जुलाई की रात करीब दो बजे अज्ञात चोरों ने उनकी बेकरी की दुकान का शटर तोड़कर भीतर रखे नगदी पार कर दिए। घटना के दौरान सामने स्थित राजेंद्र शास्त्री की परचून दुकान के ताले भी चोरी की नीयत से तोड़े गए थे। पड़ोस के राजेंद्र शास्त्री द्वारा रात करीब 3 बजे घटना की सूचना दिए जाने पर पीड़ित मौके पर पहुंचे और डायल 112 को सूचित किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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