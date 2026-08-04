Fatehpur News: बीआरसी कार्यालय में लाखों की चोरी, दीवार काटकर ले गए उपकरण

Fatehpur News: हसवा, संवाददाता। थरियांव थाना क्षेत्र स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में सोमवार रात चोरों ने लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। चोरों ने भवन की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया और इंटरलाक तोड़ने के बाद कार्यालय में रखे इलेक्ट्रानिक उपकरण व अन्य सामग्री चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह हुई जानकारी के बाद मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। मंगलवार सुबह बीआरसी कर्मचारी यदुवेश कुमार कार्यालय पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार ने पुलिस को मामले की तहरीर दी। कार्यालय सहायक ने बताया कि दो यूपीएस, एक एलईडी टीवी, एक डीवीआर, दो सीसीटीवी कैमरे, चार पंखे, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, सात ट्यूबलर बैटरियां, दो डबल बैटरी इनवर्टर, दो सोलर पैनल, एक टीएफटी मानिटर, पानी का कैंपर व बर्तन चोरी हुए हैं।