Fatehpur News: बीआरसी कार्यालय में लाखों की चोरी, दीवार काटकर ले गए उपकरण
Fatehpur News: थरियांव थाना क्षेत्र के ब्लाक संसाधन केंद्र में चोरों ने लाखों रुपये का सामान चुराया। चोरों ने दीवार काटकर प्रवेश किया और कार्यालय में रखे इलेक्ट्रानिक उपकरण, जैसे कि एलईडी टीवी, CCTV कैमरे और इनवर्टर चुरा लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Fatehpur News: हसवा, संवाददाता। थरियांव थाना क्षेत्र स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में सोमवार रात चोरों ने लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। चोरों ने भवन की दीवार काटकर अंदर प्रवेश किया और इंटरलाक तोड़ने के बाद कार्यालय में रखे इलेक्ट्रानिक उपकरण व अन्य सामग्री चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह हुई जानकारी के बाद मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। मंगलवार सुबह बीआरसी कर्मचारी यदुवेश कुमार कार्यालय पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार ने पुलिस को मामले की तहरीर दी। कार्यालय सहायक ने बताया कि दो यूपीएस, एक एलईडी टीवी, एक डीवीआर, दो सीसीटीवी कैमरे, चार पंखे, एक गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, सात ट्यूबलर बैटरियां, दो डबल बैटरी इनवर्टर, दो सोलर पैनल, एक टीएफटी मानिटर, पानी का कैंपर व बर्तन चोरी हुए हैं।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों को पहले से जानकारी थी कि अगले दिन अवकाश रहेगा इसलिए उन्होंने इत्मीनान से वारदात को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही है कि चोरी का सामान चार पहिया वाहन से ले जाया गया। बता दें कि परिसर में संचालित कंपोजिट विद्यालय में कुछ माह पहले भी चोरी हुई थी जिसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। थानाध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।