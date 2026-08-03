Fatehpur News: पांच सौ का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म
Fatehpur News: बिंदकी में 13 वर्षीय किशोरी को युवक ने 500 रुपये दिखाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी माता-पिता को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना कोतवाल ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Fatehpur News: बिंदकी। घर से जंगल गई किशोरी को पांच सौ रुपये का नोट दिखाकर एक युवक जबरन उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी की हालत देख परिजनों की कड़ाई से पूछताछ में आप बीती बता डाला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। केतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री गांव के ही विद्यालय में कक्षा सात की छात्रा है। रविवार को अवकाश होने के कारण घर में थी, करीब 11 बजे घर से जंगल की ओर गई थी।
इसी दौरान गांव का ही युवक अजीत सिंह परिहार ने पुत्री को पांच सौ रुपये देने का झांसा देकर हाथ पकड़ जंगल में बने कमरे में ले गया। जहां उसने उसके साथ गलत काम किया और घर में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। करीब दो घंटे बाद किशोरी घर लौटी तो उसकी हालत देखकर पूछताछ की। पुत्री ने आप बीती माता पिता को बताई। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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