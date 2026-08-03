Fatehpur News: 26 साल से सेवारत शिक्षामित्रों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग

Fatehpur News: फतेहपुर। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। जिसमें शिक्षामित्रों की लंबित समस्याओं के स्थाई समाधान की मांग की गई। संघ ने कहा कि शासन स्तर से कई बार आदेश जारी होने के बावजूद जिले में उनका पालन नहीं हो रहा है। चेतावनी दी गई कि यदि मूल विद्यालय वापसी का आदेश लागू नहीं किया गया तो 25 अगस्त के बाद संगठन अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेगा। कलेक्ट्रेट पहुंचे जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र पिछले 26 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्रमुख समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं।

शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी तथा महिला शिक्षामित्रों को पति के निवास स्थान की ग्राम पंचायत के विद्यालय में स्थानांतरण का आदेश होने के बाद भी जिले में लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि अन्य जिलों में आदेश का पालन हो चुका है। जिले में अब भी कई शिक्षामित्रों को 80 से 90 किलोमीटर दूर विद्यालयों तक जाना पड़ रहा है। जिला महामंत्री रविन्द्र पटेल ने बताया कि शिक्षामित्रों को सुपरटेट से छूट देकर शिक्षक पद पर समायोजित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही 11 माह के बजाय 12 माह का मानदेय, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की भी मांग उठाई गई। इस मौके पर ओम पटेल, अखिलेश गुप्ता, विशाल शुक्ला, राजेन्द्र यादव, अमित भदौरिया समेत अन्य शिक्षामित्र शामिल रहे।