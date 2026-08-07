Fatehpur News: देवर का खाना बनाने पर विवाद, शिक्षिका ने दी जान

Fatehpur News: फतेहपुर। आबूनगर में पति से घरेलू बात पर हुई कहासुनी के बाद प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका ने छत पर बने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि बीमार पति ने अपने अविवाहित छोटे भाई (देवर) का खाना बनाने को कहा था, जिस पर विवाद हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आबूनगर निवासी अमित कुमार श्रीवास्तव की 40 वर्षीय पत्नी महिमा श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय बसोहनी ब्लाक भिटौरा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थीं। महिमा के छोटे भाई अशीष श्रीवास्तव भी शिक्षक हैं। जो एआरपी भिटौरा हैं। अमित और महिमा की शादी को 18 वर्ष पूरे हो चुके थे और दो बच्चे हैं। बेटा सुषांत मणि श्रीवास्तव 16 वर्ष का और बेटी कृतिका 12 वर्ष है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव और कहासुनी हो जाती थी। गुरुवार रात खाना बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। महिमा गुस्से में आकर छत पर टहलने जाने की बात कह कर चली गई। परिजनों ने सोचा कि छत पर टहलने गई है। छत पर बने कमरे में महिमा ने फांसी लगा ली। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे महिमा के साथ स्कूल जाने वाली शिक्षिकाओं ने फोन करना शुरु किया तो अमित ने छत जाकर देखा तो महिमा फांसी के फंदे पर झूल रही थी। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। मायके वालों ने किसी तरह की तहरीर नहीं दी है। पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी की बात सामने आई है। जांच की जा रही है。