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Fatehpur News: काउंटरों में भीड़,इलाज के इंतजार में जमीन पर बैठे मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: अस्पताल लाइव..उमस भरी गर्मी बिगाड़ रही हजार पार हुई ओपीडीउमस भरी गर्मी बिगाड़ रही हजार पार हुई ओपीडीउमस भरी गर्मी बिगाड़ रही हजार पार हुई ओपीडीउमस भरी

काउंटरों में भीड़,इलाज के इंतजार में जमीन पर बैठे मरीज
काउंटरों में भीड़,इलाज के इंतजार में जमीन पर बैठे मरीज

Fatehpur News: फतेहपुर। उमस भरी गर्मी और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ रही। बुखार, सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर से संबंधित मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। सबसे अधिक परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को होती दिखी। पर्चा काउंटर में तीन कतारें

उमस भरी गर्मी का असर

दोपहर होने से पहले ही पर्चा काउंटर पर मरीजों और तीमारदारों की तीन लंबी कतारें दिखाई दीं। मौसम जनित बीमारियों के चलते बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुंचे। कर्मचारियों ने लगातार पर्चे बनाकर मरीजों को संबंधित डाक्टरों के कक्षों की ओर भेजा। हालांकि ई-पर्चा बनने के चलते लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। भीड़ अधिक होने के बावजूद व्यवस्था सामान्य बनी रही।

वायरल के मरीजों की भरमार

ओपीडी के मेडिसिन, बाल रोग और त्वचा रोग विभाग के बाहर मरीजों की सबसे अधिक भीड़ रही। डाक्टर एक-एक कर मरीजों को देखते रहे। अधिकांश मरीज वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, कमजोरी और ब्लड प्रेशर की शिकायत लेकर पहुंचे। बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक रही। वहीं ओपीडी कक्ष के बाहर भीषण उमस के चलते मरीजों का हाल बेहाल रहा।

रिपोर्ट का इंतजार

डाक्टरों की सलाह पर मरीज ब्लड, यूरिन, शुगर, सीबीसी सहित अन्य जांच कराने के लिए पैथालाजी पहुंचे। जांच कक्ष के बाहर लोगों की कतार लगी रही। लैब टेक्नीशियन लगातार सैंपल लेकर जांच प्रक्रिया में जुटे रहे जिससे मरीजों को अधिक देर तक इंतजार न करना पड़े। वहीं कई मरीजों के सैम्पल लेने के बाद उन्हें समय से रिपोर्ट नहीं मिल सकी तो बिना डाक्टर को दिखाए वह वापस लौट गए।

आंकड़े...

-ओपीडी मरीज लगभग 1090

-नए पर्चे करीब 720

-पैथालाजी जांच लगभग 120

-दवा लेने वाले मरीज करीब 830

कोट-

बदलते मौसम और उमस के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पताल में पर्याप्त दवाएं और जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। तेज धूप और उमस से बचने की जरूरत है। बुखार या उलझन होने पर खुद से दवा लेने से बचें और डाक्टर को दिखाएं।

डा.राजेश कुमार, सीएमएस

प्रमुख प्रश्न

उमस भरी गर्मी से कौन-कौन सी बीमारियाँ बढ़ रही हैं?
उमस भरी गर्मी से बुखार, सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
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