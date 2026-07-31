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Fatehpur News: युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: सुल्तानपुर में प्रेमपाल पासी पर महेंद्र अग्निहोत्री ने चाकू से हमला किया। घटना गुरुवार शाम की है, जब प्रेमपाल दुकान पर बैठे थे। आरोपी ने गाली-गलौज की और जवाब देने पर हमला किया। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी की भी शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

Fatehpur News: युवक पर चाकू से हमला करने का आरोप

Fatehpur News: सुल्तानपुर घोष। थाना क्षेत्र के हसनपुर कसार गांव निवासी प्रेमपाल पासी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार शाम गांव की दुकान पर बैठे होने के दौरान महेंद्र अग्निहोत्री ने गाली-गलौज की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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