Fatehpur News: शिकायतों पर मिली फटकार से फूटा था जेन अल्फा का आक्रोश

Fatehpur News: शिकायतों पर मिली फटकार से फूटा जेन अल्फा का आक्रोशशिकायतों पर मिली फटकार से फूटा जेन अल्फा का आक्रोशशिकायतों पर मिली फटकार से फूटा जेन अल्फा का आक्रोश

Fatehpur News: विजयीपुर। सालों से कालेज के शौचालयों की बदहाली, टूटे दरवाजे, पेयजल का संकट और उमस भरी कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राएं अपनी शिकायतों का समाधान चाहते थे। लेकिन समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें फटकार मिली। अव्यवस्थाओं पर शिक्षकों की बदसलूकी से जेन अल्फा का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को करीब एक हजार छात्र-छात्राएं पोस्टर-बैनर लेकर कॉलेज गेट पर उतर आए और चार घंटे तक ऐसा प्रदर्शन किया, जिसकी गूंज शासन तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने मामले को राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में ला दिया है। प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश की आशंका पर जांच में जुट गई है। किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को करीब एक हजार छात्र-छात्राओं के चार घंटे तक चले प्रदर्शन का असर दूसरे ही दिन दिखाई देने लगा। छात्रों की सात सूत्रीय मांगों पर विद्यालय प्रशासन ने काम शुरु कर दिया। बुधवार को कक्षाओं में अतिरिक्त पंखे लगाने, परिसर और शौचालयों की सफाई कराने तथा पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरु हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राकेश कुमार, एसडीएम अश्वनी पांडेय और सीओ रवि सिंह राय ने विद्यालय पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने विद्यालय प्रबंधन से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली और कुछ मामलों में गोपनीय जांच भी की। बता दें कि मंगलवार को छात्रों ने जंतर-मंतर की तर्ज पर पोस्टर और बैनर लेकर विद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया था। छात्रों का आरोप था कि कक्षाओं में पर्याप्त पंखे नहीं हैं, पेयजल की व्यवस्था खराब है, शौचालयों में गंदगी रहती है और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। करीब चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद डीआईओएस ने लिखित आश्वासन देकर छात्रों को शांत कराया था.

35 नए पंखों से हर कक्षा में मिलेगी राहत छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल कक्षाओं में पर्याप्त पंखों की व्यवस्था पर अमल शुरु हो गया है। विद्यालय प्रशासन ने वाचनालय मद से 50 वाट क्षमता के 35 नए पंखे खरीदकर उनकी फिटिंग शुरु करा दी है। प्रत्येक कक्षा में पुराने और नए पंखों को मिलाकर चार-चार पंखे लगाए जाएंगे, जिससे गर्मी के दौरान विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। पंखे लगाने में जुटे मैकेनिक ने बताया कि सभी पंखे कम वोल्टेज में भी बेहतर हवा देने वाले हैं.

आरओ वाटर कूलर और 70 सेट फर्नीचर का ऑर्डर पेयजल और बैठने की व्यवस्था को लेकर छात्रों की शिकायतों के बाद विद्यालय प्रशासन ने आरओ युक्त नया वाटर कूलर और कक्षा छह, सात व आठ के लिए 70 सेट फर्नीचर का ऑर्डर जारी कर दिया है। प्रधानाचार्य लाल बहादुर सिंह ने बताया कि करीब 15 दिनों के भीतर दोनों व्यवस्थाएं विद्यालय में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पहले से लगा एक वाटर कूलर तकनीकी खराबी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसे भी मरम्मत कराकर चालू कराया जाएगा.

नगर पंचायत की टीम ने संभाली सफाई व्यवस्था विद्यालय परिसर और शौचालयों में गंदगी की शिकायतों के बाद बुधवार को नगर पंचायत किशनपुर की सफाई टीम को कॉलेज में लगाया गया। सफाई नायक की निगरानी में परिसर, कक्षाओं, शौचालयों और पानी की टंकियों की साफ-सफाई शुरु कराई गई। एसडीएम अश्वनी पांडेय ने बताया कि फिलहाल विशेष अभियान के तहत नगर पंचायत की टीम सफाई कर रही है। इसके बाद विद्यालय में तैनात दो स्वीपर और पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित रुप से साफ-सफाई की जिम्मेदारी निभाएंगे.

शिक्षक को नोटिस जारी प्रदर्शन के दौरान इंटर की एक छात्रा ने अपने कक्षा अध्यापक पर बदसलूकी से बातचीत करने का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप था कि उसने स्कूल की अव्यवस्था पर लगातार शिकायत की तो क्लास टीचर ने उसके साथ अभद्रता से बात की। डीआईओएस ने संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.

बुधवार को कम पहुंचे बच्चे प्रदर्शन के अगले दिन विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। बताया गया कि पंजीकृत लगभग 1850 छात्रों में से दोपहर तक करीब 300 छात्र ही विद्यालय में मौजूद थे। प्रधानाचार्य लाल बहादुर सिंह ने कम उपस्थिति का कारण गुरु पूर्णिमा पर्व और प्रदर्शन के बाद हुई बैठक को बताया। उनका कहना है कि कई छात्र सुबह आए थे और बाद में घर चले गए.

प्रदर्शन में शामिल हाई स्कूल की छात्रा लापता प्रदर्शन में शामिल रही हाईस्कूल की छात्रा लापता हो गई है। प्रदर्शन के बाद छात्रा शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन की।परंतु छात्रा का कोई पता नहीं चला जिसके बाद बुधवार दोपहर छात्रा की मां थाने पहुंच गुमशुदगी दर्ज कराई है। मामले में पुलिस छात्रा की खोजबीन के लिए कस्बे के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई छात्राओं से पूछताछ भी की है.

जंतर मंतर गए छात्र के घर पहुंची पुलिस सर्वोदय इंटर कालेज के कुछ छात्र बीते दिनों दिल्ली जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे। चर्चा थी कि इन्हीं छात्रों की अगुवाई में मंगलवार को यहां प्रदर्शन हुआ। मामला सामने आने के बाद बुधवार को छात्र की पहचान कर पुलिस टीम पूछताछ करने पहुंची। हालांकि अन्य छात्रों की जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई है.

प्रदर्शन पर शासन नाराज किशनपुर कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को करीब एक हजार छात्र-छात्राओं चार घंटे तक किए गए प्रदर्शन की गूंज अब शासन तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े छात्र प्रदर्शन की पूर्व सूचना स्थानीय प्रशासन को न मिलने पर शासन स्तर पर नाराजगी जताई गई है। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब किए जाने की चर्चा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा बनाए गए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। जिससे यह मामला जिले की सीमाओं से निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन गया।