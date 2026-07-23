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Fatehpur News: हि पड़ताल : कीचड़ और दलदल से राह, फिर भी स्कूल जाने की चाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: कीचड़-पगडंडी से होकर जाता परिषदीय का रास्ताकीचड़-पगडंडी से होकर जाता परिषदीय का रास्ताकीचड़-पगडंडी से होकर जाता परिषदीय का रास्ताकीचड़-पगडंडी से होकर जाता

Fatehpur News: हि पड़ताल : कीचड़ और दलदल से राह, फिर भी स्कूल जाने की चाह

Fatehpur News: जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, वही नौनिहाल आज अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए कीचड़, जलभराव, दुर्गंध और कंटीली तारों से घिरी पगडंडियों का सामना करने को मजबूर हैं। जिले के कई परिषदीय विद्यालयों तक जाने के लिए आज भी सुरक्षित और पक्का रास्ता नहीं है। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ की पड़ताल में सामने आया कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या के कारण न केवल हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है, बल्कि कई विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति भी लगातार घट रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शिकायतों और मांगों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। प्रशासनिक अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के बीच जिम्मेदार अधिकारी अब भी रिपोर्ट मंगाने और आश्वासन देने तक ही सीमित नजर आ रहे हैं।

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रास्ता बदहाल, घटी बच्चों की संख्या

बकेवर। विकासखंड देवमई क्षेत्र के कोटरा बहादुरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय को जाने वाली पूरी गली में जलभराव, गंदगी और बदबू फैली हुई है। जिम्मेदार इस विकट स्थिति से पूरी तरह बेपरवाह बने हुए हैं। विद्यालय जाने वाले मासूम बच्चों के लिए हर दिन यह रास्ता किसी परीक्षा से कम नहीं है। फिसलकर गिरने और दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अव्यवस्थाओं के कारण विद्यालय में पंजीकृत 65 बच्चों की संख्या घटकर 55 रह गई है।

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18 साल से रास्ते के लिए तरस रहा विद्यालय

खखरेरू। धाता ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चंदनमऊ में पिछले 18 वर्षों से स्कूली बच्चे दलदल भरे रास्ते से होकर स्कूल आने-जाने को मजबूर हैं। विद्यालय का निर्माण वर्ष 2006 में हुआ था, लेकिन तब से आज तक बच्चों के लिए पक्का रास्ता नहीं बन सका। स्कूल तक जाने का एकमात्र मार्ग किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। स्कूल प्रशासन ने कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विद्यालय से मात्र 50 कदम की दूरी पर यमुना नदी बहती है।

जूते-चप्पल हाथ में लेकर स्कूल पहुंचते बच्चे

बहुआ। असोथर ब्लॉक के मुत्तौर गांव स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुका है। बच्चे जूते-चप्पल हाथ में लेकर उसी दलदल भरे रास्ते से स्कूल आने-जाने को मजबूर हैं। बच्चों के साथ-साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय की ओर से ग्राम प्रधान को कई बार पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हो सका।

पगडंडी के सहारे स्कूल पहुंचते बच्चे

असोथर। ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दरियावपुर में 171 बच्चे पंजीकृत हैं। बारिश के दौरान विद्यालय तक जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं रहता। बच्चे कच्ची नाली के किनारे बनी पगडंडी के सहारे स्कूल पहुंचते हैं। जरा-सी चूक होने पर उनके गिरकर घायल होने का खतरा बना रहता है। प्रधानाध्यापक चक्रपाणि पाण्डेय ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों और विधायक से मांग की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बीईओ गौरव मिश्रा ने बताया कि विद्यालय के चारों ओर किसानों की भूमिधरी भूमि है और कोई भी किसान रास्ते के लिए जमीन देने को तैयार नहीं है।

कंटीली तारों के बीच पगडंडी से गुजरते बच्चे

विजयीपुर। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पहोरा में आजादी के 78 वर्ष बाद भी बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पक्की तो दूर, कच्ची सड़क तक नसीब नहीं है। पड़ताल के दौरान दोपहर करीब दो बजे 49 पंजीकृत छात्रों में केवल 34 उपस्थित मिले। छुट्टी के बाद नौनिहाल कंटीली तारों के बीच बनी पगडंडी से डरते-सहमे घर जाते दिखे। मेड़ के दोनों ओर कंटीले तार लगे थे और बीच-बीच में बबूल के नुकीले कांटे पड़े थे। बीडीओ जयप्रकाश ने बताया कि रास्ताविहीन विद्यालयों को चिह्नित कर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के माध्यम से सड़क बनवाने का प्रयास किया जाएगा।

दुर्गंध के बीच शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहाल

हथगाम। प्राथमिक विद्यालय पूरे अधारी के सामने दोनों ओर जलभराव है। विद्यालय के समीप गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास पड़े गोबर के ढेरों से उठ रही दुर्गंध संक्रामक बीमारियों को न्योता देती नजर आती है। स्कूल के सामने ही लोग मवेशी बांधते हैं। विद्यालय में पंजीकृत 84 बच्चों में से केवल 45 उपस्थित मिले। बच्चों के आने-जाने के लिए ईंटों का संकरा खड़ंजा बना है, लेकिन बारिश के दौरान वहां भी जलभराव हो जाता है।

आंकड़ों पर एक नजर

जिले में कुल परिषदीय विद्यालय : 2123

उच्च प्राथमिक विद्यालय : 259

प्राथमिक विद्यालय : 1377

कम्पोजिट विद्यालय : 487

कोट

बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालयों के रास्तों में जलभराव की स्थिति बन जाती है, जो स्थायी नहीं होती। ऐसे मार्गों की मरम्मत ग्राम पंचायत स्तर पर कराई जानी चाहिए। यदि बच्चों को विद्यालय आने-जाने में परेशानी हो रही है तो संबंधित बीईओ से रिपोर्ट मांगी जाएगी और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - प्रिंसी मौर्या, बीएसए

सामान्य प्रश्न

विद्यालय तक पहुँचने में बच्चों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं?
बच्चों को कीचड़, जलभराव, दुर्गंध और कंटीली तारों से घिरी पगडंडियों का सामना करना पड़ रहा है।
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