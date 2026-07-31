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Fatehpur News: जेन अल्फा प्रदर्शन : सहमे मौहाल में छात्र और शिक्षक दोनों असहज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: विजयीपुर में विद्यालयों की अव्यवस्थाओं के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद शिक्षकों और छात्रों के बीच दूरी बढ़ गई है। छात्रों ने अनुशासन की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की, जबकि नई व्यवस्थाओं में शिक्षकों ने पढ़ाई और बातचीत के तरीके में बदलाव किया है। स्कूल में पानी की समस्या के समाधान के लिए निःशुल्क आरओ प्लांट लगाए गए हैं।

Fatehpur News: जेन अल्फा प्रदर्शन : सहमे मौहाल में छात्र और शिक्षक दोनों असहज

Fatehpur News: विजयीपुर। विद्यालयों की व्याप्त अव्यवस्थाओं पर जेन एल्फा के प्रदर्शन बाद भले ही सभी मांगों पर काम शुरू हो गया लेकिन घटना के बाद विद्यालय के बदले शैक्षिक माहौल और छात्रों-शिक्षकों के बीच की खटास गहरे हो गए है। छात्र जहां शिक्षकों से नजरे मिलाने की जुर्रत नहीं कर पा रहे हैं, वहीं शिक्षक माहौल को देखते हुए अनुशासन की सख्ती से खुद को दूर कर रही है। हालात यह हैं कि शिक्षक छात्रों से कह रहे हैं,आप लोग जैसे चाहें वैसे पढ़ें, अब आप सभी के मुताबिक अनुशासन व व्यवस्थाएं चलेंगी। अभद्र-अश्लील आरोपों से आहत हैं शिक्षक

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छात्रों के प्रदर्शन के प्रभाव

जहां पंखा, पानी शौचालय गंदगी को लेकर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन में शिक्षकों पर अभद्रता एवं अश्लीलता के आरोपों से शिक्षक खासे आगत हैं। खुद को लज्जित महसूस कर रहे शिक्षकों ने अब कक्षाओं में बच्चों से बोलचाल और पढ़ने का तरीका बदल दिया हैं। अब अध्यापक सीधे क्लास में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी कर वापस लौट जा रहे हैं। उनकी बातचीत एवं पढ़ाने की शैली में काफी बदलाव हुआ है। वहीं बच्चे भी शिक्षकों से आंख नहीं मिलाने में असहज महसूस कर रहे है।

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पूर्व के अनुशासन लागू किए जाने की मांग

प्रदर्शन के बाद स्कूल का अनुशासन शून्य हैं। कोई मोबाइल लेकर पहुंच रहा तो कोई बाइक से दाखिल हो रहा है, किसी प्रकार की टोकाटाकी नहीं होने से छात्रों की मानमानी बढ़ती रही है। इंटरमीडिएट के करीब छात्रों को यह माहौल रास नहीं आ रही है। करीब एक दर्जन छात्र शुक्रवार प्रधानाचार्य लाल बहादुर सिंह से पूर्व की तरह अनुशासन के अनुरूप ही पढ़ाई कराने की मांग की है। प्रधानाचार्य ने कहा कि केवल आप नहीं अगर पूरा कक्षा चाहता हो तो विचार करें, तब छात्रों ने पूरे कक्षा के आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों के हस्ताक्षर करवा कर प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौपा। पूर्व में स्थापित अनुशासन को कायम कराने की अपील की है। प्रधानाचार्य ने बताया छात्रों ने एक ज्ञापन सौपा है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

छात्र छात्राओं ने फीता काट किया लोकार्पण

सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर में शुद्ध पानी की समस्या को लेकर छात्रों द्वारा हुए प्रदर्शन के बाद मेरठ की कंपनी बिरला एयरकान के एमडी पीके जैन ने डेढ़ सौ लीटर के दो वाटर कूलर एवं आरओ प्लांट का सामान के साथ पहुंचे। उन्होंने निशुल्क आरओ प्लांट लगाने का काम शुरू किया। उन्होंने शुक्रवार दो आरओ प्लांट एवं दो वाटर कूलर लगाकर तैयार कर दिया। स्कूल छात्र-छात्राओं ने बाद फीता काटकर आरओ प्लांट का शुभारंभ किया। सभी ने दान करने वाली कंपनी को धन्यवाद दिया। यहां कंपनी के एमडी पीके जैन, प्रधानाचार्य लाल बहादुर सिंह व अध्यापक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

खेल उपकरण मंगवाएं,चालू हो प्रयोगशाला

सामान्य होती स्थित के बीच बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। शुक्रवार विद्यालय के छात्रों ने बताया किलप्रदर्शन के बाद जिम्मेदारों ने जो वादा किया था जिसमें प्रत्येक कमरे में चार पंखे लगवा दिए गए। स्वच्छ एवं शीतल पानी की व्यवस्था कर दी गई है। शौचालय एवं कमरों में साफ-सफाई करवा दी गई है और एमडीएम खाना में सुधार कराया गया है। लेकिन खेलकूद मैदान में खेल उपकरण होना चाहिए, विज्ञान प्रयोगशाला बने जिससे विज्ञान की कक्षाएं भी चल सके यह दो मांगे शेष हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यालय के छात्रों ने किस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया?
विद्यालय के छात्रों ने पंखा, पानी, और शौचालय की गंदगी को लेकर प्रदर्शन किया।
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