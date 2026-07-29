Fatehpur News: गुरु पूर्णिमा पर छात्र ने शिक्षक को जड़ा तमाचा

Fatehpur News: गुरु पूर्णिमा पर छात्र ने शिक्षक को जड़ा तमाचा
Fatehpur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक छात्र ने अपने शिक्षक पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यह घटना उस समय हुई जब शिक्षक ने पढ़ाई में लापरवाही पर छात्र को डांटा और एक थप्पड़ भी मारा। इसके जवाब में छात्र ने शिक्षक को मारकर वहां से चला गया। विद्यालय स्टाफ ने छात्र को उसके अभिभावकों के साथ स्कूल बुलाने का सुझाव दिया।
Fatehpur News: बिंदकी। गुरु पूर्णिमा जैसे अवसरों पर गुरूजनों के आर्शीवाद और उन्हे उपहार दिया जाता है। वहीं एक विद्यालय के छात्र ने गुरू पर ही तमाचों की बारिश कर दी। बात इतनी सी थी कि गुरू ने पढ़ाई में लापरवाही पर छात्र को डांटा और मार लगा दी। इसी बात से खफा होकर छात्र ने जवाब देते हुए तमाचा जड़कर मौके से निकल गया। नगर के एक विद्यालय में अजीबो गरीब घटना घटित हो गई। गुरू पूर्णिमा के अवसर पर एक ओर छात्र गुरूओं से आर्शीवाद लेकर उन्हे याद के रूप में उपहार भेंट कर रहे थे। वही दूसरी ओर एक छात्र ने अपने गुरू पर ही हाथ उठा दिया।
शिक्षक की डांट और मार से क्षुब्ध होकर शिक्षक पर कई तमाचे रख दिए। इस वाक्ये ने गुरू और शिष्य के रिष्ते को भी कलंकित कर दिया। बताते है कि पढ़ाई में लापरवाही पर शिक्षक ने डांटा था और अपने कर्तव्यों के अनुसार बच्चे को सही राह दिखाने के लिए एक तमाचा भी मारा था। शिक्षक को मारने के बाद छात्र मौके से निकल गया। कहा जाता है कि छात्र जिस कोचिंग में पढ़ता था, वहां के शिक्षक के साथ भी बदतमीजी कर चुका है। जिस पर उसे कोचिंग से भी निकाला जा चुका है। विद्यालय स्टॉफ ने बताया कि छात्र को अभिभावक संग विद्यालय आने की बात कही गई है।
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