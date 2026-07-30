Fatehpur News: चौराहे की दुकानें हटाने की चेतावनी पर दुकानदारों ने मंत्री से लगाई गुहार

Fatehpur News: धाता। नगर पंचायत धाता के दीप नारायण चौराहा के पास सड़क किनारे फल, चाय, पान, बर्फ और अंडे की दुकान लगाने वाले दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब पीडब्ल्यूडी के जेई ने तीन दिन के भीतर दुकानें हटाने की चेतावनी दी। कार्रवाई की आशंका से परेशान दुकानदारों ने राज्य मंत्री कृष्णा पासवान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या बताई। मंत्री कृष्णा पासवान ने दुकानदारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो वह सभी पर समान रूप से लागू होगी। केवल छोटे दुकानदारों को हटाकर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक चारों ओर स्थित अन्य अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई नहीं होती तब तक दुकानदार अपनी दुकानें चलाते रहें।