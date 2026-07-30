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Fatehpur News: चौराहे की दुकानें हटाने की चेतावनी पर दुकानदारों ने मंत्री से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: धाता के दीप नारायण चौराहे के पास दुकान करने वाले दुकानदारों में हलचल मच गई जब पीडब्ल्यूडी के जेई ने तीन दिन के भीतर दुकानें हटाने की चेतावनी दी। दुकानदारों ने राज्य मंत्री कृष्णा पासवान से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई सभी पर समान रूप से होगी और छोटे दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाएगा।

Fatehpur News: चौराहे की दुकानें हटाने की चेतावनी पर दुकानदारों ने मंत्री से लगाई गुहार

Fatehpur News: धाता। नगर पंचायत धाता के दीप नारायण चौराहा के पास सड़क किनारे फल, चाय, पान, बर्फ और अंडे की दुकान लगाने वाले दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब पीडब्ल्यूडी के जेई ने तीन दिन के भीतर दुकानें हटाने की चेतावनी दी। कार्रवाई की आशंका से परेशान दुकानदारों ने राज्य मंत्री कृष्णा पासवान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या बताई। मंत्री कृष्णा पासवान ने दुकानदारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो वह सभी पर समान रूप से लागू होगी। केवल छोटे दुकानदारों को हटाकर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक चारों ओर स्थित अन्य अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई नहीं होती तब तक दुकानदार अपनी दुकानें चलाते रहें।

साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो तत्काल उन्हें सूचना दें वह संबंधित जेई से बात करेंगी।

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