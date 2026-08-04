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Fatehpur News: गोशालाएं खाली, खेत में फसल चर रहे अन्ना मवेशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: क्षेत्र के रामपुर, मददअलीपुर, वलीपुर आदि गांवों में अन्ना गोवंश के झुंड खेतों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। रायपुर भसरौल में निर्मित गौशाला खाली पड़ी है। किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए रातभर जागना पड़ रहा है। डीएम ने गोवंशों की देखभाल और बारिश से बचाने के निर्देश दिए हैं।

गोशालाएं खाली, खेत में फसल चर रहे अन्ना मवेशी
गोशालाएं खाली, खेत में फसल चर रहे अन्ना मवेशी

Fatehpur News: विजयीपुर, संवाददाता। क्षेत्र के रामपुर, मददअलीपुर, वलीपुर आदि गांवों में करीब आधा सैकड़ा अन्ना गोवंश के झुंड घूम रहे हैं। जो किसानों की तैयार फसल को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि क्षेत्र के रायपुर भसरौल में बनी स्थाई गौशाला खाली पड़ी है। गोवंशों को गौशाला पहुंचाने वाले जवाबदेह गम्भीर नहीं होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

गौशाला की स्थिति

क्षेत्र के रायपुर भसरौल में पशुपालन विभाग द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से स्थाई गौशाला का निर्माण कराया गया है। जहां वर्तमान समय में लगभग 110 गोवंश है जबकि क्षमता 500 से अधिक की है। बावजूद इसके क्षेत्र के रामपुर मददअलीपुर वलीपुर गांव में लगभग आधा सैकड़ा अन्ना गोवंश झुंड के रूप में घूम रहे हैं। क्षेत्र के किसानों की फसल चर रहे हैं। क्षेत्र के रामलाल, रामआसरे, राजू माधव, शिवपूजन ने बताया खेतों में तार बांधने के बावजूद रखवाली करना पड़ता है, अन्ना गोवंश से फसल बचाने के लिए रतजगा भी करना पड़ता है। बीडीओ जयप्रकाश ने बताया कि रायपुर भसरौल गौशाला में जगह है, किसान जानवरों को गौशाला तक पहुंचा दें तो वहां व्यवस्था करवा दी जाएगी।

गोवंशों की सुरक्षा

गोवंशों को बारिश में भीगने से बचाएं

डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मलवा ब्लाक के महरहा ग्राम स्थित गौशाला का निरीक्षण करते हुए हरा चारा, भूषा, दाना, चोकर की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की क्रियाशीलता, विजिटिंग रजिस्टर सहित अन्य प्रपत्रों का भी जायजा लिया। उन्होंने प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी से कहा कि गौवंशों के स्वास्थ्य की नियमित जांच एवं शत प्रतिशत टीकाकरण ससमय कराएं। बीडीओ बरसात को देखते हुए गौवंशों को भीगने से बचाने की सभी इंतजाम करें। गौशाला में हरे चारे की बुआई के लिए क्षेत्र के पशुचर की जमीन को संबद्ध कराएं.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान गोवंश से अपनी फसल को कैसे बचाते हैं?
किसान खेतों में तार बांधने के बावजूद रखवाली कर रहे हैं और अन्ना गोवंश से अपनी फसल बचाने के लिए रतजगा भी करना पड़ता है।
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