Fatehpur News: जेन अल्फा प्रदर्शन के बाद छात्रों से मिले सपाई
Fatehpur News: विजयीपुर के किशनपुर कस्बे में सर्वोदय इंटर कॉलेज में 28 जुलाई को आयोजित जेन अल्फा प्रोटेस्ट के बाद, छात्र अंकुर सोनकर के घर पुलिस पहुंचने पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल ने छात्र प्रदर्शन पर चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
Fatehpur News: विजयीपुर। क्षेत्र के किशनपुर कस्बा स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में बीते 28 जुलाई को हुए जेन अल्फा प्रोटेस्ट के बाद अगुवाई कर रहे कस्बा के छात्र अंकुर सोनकर के घर पुलिस पहुंचने की सूचना पर मंगलवार को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल अंकुर सोनकर से मुलाकात की। जहां छात्रों के प्रदर्शन के विषय में काफी देर तक चर्चा की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, सदर विधायक चंद्रप्रकाश लोधी, जिला महासचिव मंजर यार, सपा नेत्री रत्नेश रत्ना, नरेश कोरी, इंजीनियर सिद्धार्थ कोरी, विधानसभा अध्यक्ष डा. अफसर अली, शिव सिंह यादव, देवेंद्र गौतम सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
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