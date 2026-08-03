Fatehpur News: एसपी ने 200 जरूरतमंद बच्चों को बांटी स्टेशनरी
Fatehpur News: फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय अस्ती में एसपी अभिमन्यू मांगलिक ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाकर जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की। उन्होंने 200 छात्रों को शैक्षणिक सामग्री देकर पढ़ाई पर ध्यान देने और अनुशासन पालन की प्रेरणा दी। विद्यालय की सुविधाओं की सराहना करते हुए, उन्होंने प्रधानाध्यापिका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई दी।
Fatehpur News: फतेहपुर। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अस्ती में सोमवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहुंच कर जरूरतमंद विद्यार्थियों के बीच स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने करीब 200 छात्र-छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री भेंट कर उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन का पालन करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय भ्रमण के दौरान एसपी ने यहां की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने विद्यालय की सुसज्जित लाइब्रेरी, एक्टिविटी हॉल, किचन गार्डन, आकर्षक कक्षाओं तथा स्वच्छ एवं सुंदर परिसर को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार का प्रेरणादायी वातावरण अन्य विद्यालयों के लिए भी उदाहरण है। उन्होंने यहां की प्रधानाध्यापिका आसिया फारुकी द्वारा किए जा रहे नवाचारों और उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होने पर भी बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी विद्यालय और यहां अध्ययनरत बच्चों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने एसपी के प्रेरक संबोधन को ध्यान से सुना और उनसे बातचीत भी की।
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