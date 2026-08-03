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Fatehpur News: युवती समेत वृद्ध के सर्प ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: युवती समेत वृद्ध के सर्प ने डसा बिंदकी। कोतवाली क्षेत्र के दरवेशाबाद निवासी रमेश

Fatehpur News: युवती समेत वृद्ध के सर्प ने डसा

Fatehpur News: बिंदकी। कोतवाली क्षेत्र के दरवेशाबाद निवासी रमेश की 18 वर्षीय पुत्री बीती शाम खाना पका रही थी। तभी जहरीले सर्प ने युवती को डस लिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे और सर्प को देखकर भयभीत हो गए। युवती की हालत खराब होती देख सीएचसी में भर्ती कराया। जिसे रेफर कर दिया गया। ऐसे ही मोहल्ला ठठराही निवासी वृद्ध अशोक को बीती शाम सर्प ने डस लिया। परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया।

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