Fatehpur News: फतेहपुर में बच्ची की काटी स्वस्थ उंगली तो कहीं जिंदा बुजुर्ग महिला को बताया ‘मृत’

Fatehpur News: फतेहपुर में एक डॉक्टर ने आठ वर्षीय बच्ची की स्वस्थ उंगली काट दी, जबकि एक पंचायत सचिव ने कागजों पर एक वृद्धा को मृत घोषित कर उसकी पेंशन रोक दी। पीड़ित लगातार सरकारी दफ्तरों में इंसाफ की तलाश में हैं। दोनों मामलों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

Fatehpur News: फतेहपुर । जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी तंत्र की लापरवाही का ऐसा कड़वा सच सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक तरफ थरियांव क्षेत्र में डॉक्टर ने झुलसी हुई उंगली की जगह आठ साल की मासूम बच्ची के दूसरे हाथ की भली-चंगी उंगली काट दी, वहीं बिंदकी में पंचायत सचिव ने कागजों में फर्जी रिपोर्ट लगाकर एक जीवित वृद्धा को मृत घोषित कर दिया और उसकी पेंशन बंद करा दी। शनिवार को दोनों ही मामलों में पीड़ित इंसाफ की आस लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। केस-1

मामला 1 25 हजार भी लिए, स्वस्थ उंगली भी काटी

फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सरोज पत्नी हरिश्चंद्र ने बताया कि उनकी आठ वर्षीय बेटी महक 19 जून को करंट की चपेट में आ गई थी। हादसे में उसके बाएं हाथ की एक उंगली झुलस गई थी। इलाज के लिए वह उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टर ने उपचार का भरोसा दिया। आरोप है कि करीब 18 दिनों तक इलाज करने के बाद 7 जुलाई को ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने झुलसी हुई उंगली के बजाय दाहिने हाथ की स्वस्थ उंगली काट दी। पीड़िता का कहना है कि इलाज के नाम पर उनसे 25 हजार रुपये भी लिए गए।

मामला 2 सरोज ने मामले की शिकायत सीएमओ और पुलिस से करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसीएमओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

केस-2

मामला 2 साहब, हम जिंदा हैं... सचिव ने कागजों में मार दिया

बिंदकी। अमौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत पनेरूवा निवासी स्व. राधेलाल की वृद्ध पत्नी छोटकी अब अधिकारियों के सामने खुद के जीवित होने का प्रमाण देने को मजबूर हैं। शनिवार को समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर वृद्धा ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने कथित रूप से कूटरचित रिपोर्ट लगाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। वृद्धा ने बताया कि वह जीवित हैं और पहले उन्हें नियमित रूप से वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन कागजों में मृत दर्शाए जाने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन दोबारा शुरू कराने और संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खंड विकास अधिकारी अमौली सुरेश चंद्र शिवहरे ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।