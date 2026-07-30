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Fatehpur News: सड़क किनारे खून से लथपथ मिला शातिर का शव, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के बकंधा रोड पर एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। यह युवक कुछ दिन पहले चोरी के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्या या सड़क हादसे की जांच कर रही है।

Fatehpur News: सड़क किनारे खून से लथपथ मिला शातिर का शव, पुलिस जांच में जुटी

Fatehpur News: फतेहपुर। सदर कोतवाली के बकंधा रोड पर गुरुवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक फरवरी महीने में चोरी के मुकदमे में जेल गया था और कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूटा था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सड़क हादसा और हत्या के बिंदु पर जांच में जुट गई है। जेल चौकी क्षेत्र अंतर्गत बकंधा रोड पर ईंट भट्टे के पास सड़क पर शव पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सिर का पीछे का हिस्सा फटा हुआ था और खून फैला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई।

शव शहर के राधानगर निवासी लक्ष्मी उर्फ रामप्रकाश का था। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। फरवरी महीने में कोतवाली पुलिस ने ही एक चोरी के मामले में लक्ष्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी कुछ दिनों पहले ही जमानत पर छूटा है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि सिर में पीछे की तरफ चोट है। सड़क हादसे की भी संभावना है, लेकिन बाइक नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है।

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