Fatehpur News: मार्ग पर हो चुके जानलेवा गड्ढे,पलटा ई-रिक्शा

Fatehpur News: हथगाम। क्षेत्र के बुदवन-बरकतपुर-अल्लीपुर भादर होते हुए प्रेमनगर तक जाने वाला मार्ग इन दिनों खस्ताहाल हो चुका है। मार्ग पर हो चुके बडे़-बड़े गड्ढो से जहां आवागमन प्रभावित होता है वहीं आए दिन कोई न कोई चुटहिल होता रहता है। बुधवार को भी एक सब्जी भरा ई-रिक्शा गड्ढो के कारण पलट गया, गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हो सका। एनएच-2 स्थित कटोघन मोड़ से प्रेमनगर को जाने वाले करीब 12 किमी के मार्ग का निर्माण 12.86 करोड़ रुपये की लागत से चार साल पूर्व कराया गया था। लेकिन बारिश का पानी मार्ग पर भर जाने के कारण यहां पर धीरे-धीरे गड्ढे होने शुरू हो गए।

वर्तमान में आबादी वाले हिस्से प्रेमनगर के पास मार्ग पूरी तरह से गड्ढो में तब्दील हो चुका है। दिनों दिन मार्ग की हालत खस्ता होती जा रही है जिससे यहां से आवागमन करना दुश्वारियों भरा हो रहा है। पैदल तो दूर वाहनों से निकलने के दौरान भी यहां पर खतरा मंडराता रहता है। बुधवार की सुबह खागा मंडी से प्रेमनगर कस्बे की ओर सब्जियां लेकर जा रहा एक ई-रिक्शा कस्बे के समीप असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक और सब्जी व्यापारी बाल-बाल बच गए, ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह तालाब जैसी दिखाई देती है। वहीं एक्सईएन पीएमजीएसवाई दिवाकर यादव ने बताया कि पूर्व में मार्ग में पैचिंग कराई जा चुकी है, मार्ग का दौरा किया गया है पानी ठहरने के कारण परेशानी हो रही है जबकि जलनिकासी के लिए नाली भी बनाई गई हैं, मार्ग अभी अनुरक्षधीन है बारिश के बाद मार्ग को दुरुस्त कराया जाएगा।