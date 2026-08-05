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Fatehpur News: बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन युवक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: छिवलहा में नवाबगंज मार्ग पर बुधवार शाम को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई, जिसमें तीन युवक गंभीर घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से तीन को जिला अस्पताल रेफर किया गया। टक्कर में शामिल युवकों में अजय यादव, आशिफ अली और मोहम्मद नाजिम गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

Fatehpur News: बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन युवक गंभीर

Fatehpur News: छिवलहा। नवाबगंज मार्ग पर बुधवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी हथगाम पहुंचाया, जहां से तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुल्तानपुर घोष थाना के मंडवा सलेमपुर निवासी अजय यादव अपने साथी ज्ञान सिंह के साथ बाइक से हथगाम थाना के करनपुर गांव स्थित रिश्तेदारी में जा रहे था। दूसरी ओर यौहन अड़ार निवासी आशिफ अली अपने भाई मोहम्मद नाजिम के साथ बाइक से छिवलहा की ओर आ रहा था। छिवलहा-नवाबगंज मार्ग पर दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

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टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक के सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में अजय यादव, आशिफ अली और मोहम्मद नाजिम गंभीरघायल हो गए, जबकि ज्ञान सिंह को हल्की चोटें आईं। चौकी प्रभारी उत्कर्ष मिश्रा ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

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